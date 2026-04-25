Орбан откажется от парламентского мандата, но останется главой "Фидес"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Орбан решил отказаться от парламентского мандата.
- Однако он готов остаться лидером партии "Фидес".
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Покидающий пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что решил отказаться от парламентского мандата, но заявил, что готов остаться лидером партии "Фидес".
"Я решил вернуть полученный мной парламентский мандат... Руководство предлагает мне продолжить работу в качестве президента партии "Фидес", и, если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче", - говорится в видеообращении политика, опубликованном на его странице в соцсети Х.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.