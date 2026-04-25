Рейтинг@Mail.ru
Орбан откажется от парламентского мандата, но останется главой "Фидес" - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 25.04.2026 (обновлено: 20:09 25.04.2026)
Орбан откажется от парламентского мандата, но останется главой "Фидес"

Орбан откажется от парламентского мандата, но останется лидером партии "Фидес"

© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿Виктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Орбан решил отказаться от парламентского мандата.
  • Однако он готов остаться лидером партии "Фидес".
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Покидающий пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что решил отказаться от парламентского мандата, но заявил, что готов остаться лидером партии "Фидес".
"Я решил вернуть полученный мной парламентский мандат... Руководство предлагает мне продолжить работу в качестве президента партии "Фидес", и, если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче", - говорится в видеообращении политика, опубликованном на его странице в соцсети Х.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.
Митинг сторонников оппозиционной партии Тиса в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
24 апреля, 10:18
 
ВенгрияВиктор ОрбанПетер МадьярПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала