Экс-следователь рассказал, какой способ может помочь в поисках Усольцевых - РИА Новости, 25.04.2026
02:52 25.04.2026
Экс-следователь рассказал, какой способ может помочь в поисках Усольцевых

РИА Новости: сотовые операторы могут помочь в поисках Усольцевых

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотовые операторы могут помочь в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых.
  • По запросу следствия операторы могут предоставить сведения об абонентах и их телефонных звонках в конкретной местности.
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Сотовые операторы могут помочь в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, по запросу следствия они могут предоставить сведения об абонентах и их телефонных звонках в конкретной местности, таким мнением поделился с РИА Новости бывший следователь СК России Василий Козлов.
"Если речь идет об исчезновении недалеко от населенного пункта, то следственный орган может запросить так называемый "купол". Это запрос ко всем операторам сотовой связи по судебному решению сведений обо всех телефонных соединениях с указанием базовых станций мест соединений, данных об абонентах и телефонах с конкретного участка местности", - сказал Козлов.
"Таким образом мы узнаем всех граждан, которые находились в данной местности в период исчезновения Усольцевых, в особенности – в день пропажи. Далее необходимо будет отработать указанных лиц на причастность к совершению преступления. При этом мы увидим: кого в данной местности ранее не было, то есть тех, кто приехал вместе с Усольцевыми", – объяснил эксперт.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Спасатели в тайге определяют, как будут дальше искать семью Усольцевых
20 апреля, 19:11
 
