Экс-следователь рассказал, какой способ может помочь в поисках Усольцевых

КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Сотовые операторы могут помочь в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, по запросу следствия они могут предоставить сведения об абонентах и их телефонных звонках в конкретной местности, таким мнением поделился с РИА Новости бывший следователь СК России Василий Козлов.

"Если речь идет об исчезновении недалеко от населенного пункта, то следственный орган может запросить так называемый "купол". Это запрос ко всем операторам сотовой связи по судебному решению сведений обо всех телефонных соединениях с указанием базовых станций мест соединений, данных об абонентах и телефонах с конкретного участка местности", - сказал Козлов.

"Таким образом мы узнаем всех граждан, которые находились в данной местности в период исчезновения Усольцевых, в особенности – в день пропажи. Далее необходимо будет отработать указанных лиц на причастность к совершению преступления. При этом мы увидим: кого в данной местности ранее не было, то есть тех, кто приехал вместе с Усольцевыми", – объяснил эксперт.