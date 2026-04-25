15:43 25.04.2026
Синоптик рассказала, каким будет май в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Посетители парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Примета "апрель с водой – май с травой" оправдается в Москве в этом году, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«
"Апрель действительно в Москве "с водой" из-за обильных осадков. По данным Гидрометцентра, уже выпало 110% от месячной нормы. Но несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами виднеется трава, а значит все равно май будет зеленым", - рассказала синоптик.
По словам Паршиной, сказать точно о погоде в мае пока что невозможно, но предположить, каким будет начало третьего месяца весны, можно.
"Узнать, какой будет май, сейчас нельзя, так как точный прогноз можно посмотреть только до 5 дней. Но учитывая, с какими осадками нас провожает апрель, май встретит москвичей не лучше", - добавила синоптик.
Она отметила, что в 21 веке, к приметам стоит относиться скептически, а о погоде следует узнавать только от официальных и проверенных источников.
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
