Синоптик рассказала, каким будет май в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Примета "апрель с водой – май с травой" оправдается в Москве в этом году.
- По словам синоптика Паршиной, сказать точно о погоде в мае пока что невозможно, но можно предположить, каким будет начало третьего месяца весны.
- В то же время она посоветовала относиться к приметам скептически.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Примета "апрель с водой – май с травой" оправдается в Москве в этом году, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«
"Апрель действительно в Москве "с водой" из-за обильных осадков. По данным Гидрометцентра, уже выпало 110% от месячной нормы. Но несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами виднеется трава, а значит все равно май будет зеленым", - рассказала синоптик.
По словам Паршиной, сказать точно о погоде в мае пока что невозможно, но предположить, каким будет начало третьего месяца весны, можно.
"Узнать, какой будет май, сейчас нельзя, так как точный прогноз можно посмотреть только до 5 дней. Но учитывая, с какими осадками нас провожает апрель, май встретит москвичей не лучше", - добавила синоптик.
Она отметила, что в 21 веке, к приметам стоит относиться скептически, а о погоде следует узнавать только от официальных и проверенных источников.