Синоптик рассказала, каким будет май в Москве

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Примета "апрель с водой – май с травой" оправдается в Москве в этом году, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

« "Апрель действительно в Москве "с водой" из-за обильных осадков. По данным Гидрометцентра , уже выпало 110% от месячной нормы. Но несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами виднеется трава, а значит все равно май будет зеленым", - рассказала синоптик.

По словам Паршиной , сказать точно о погоде в мае пока что невозможно, но предположить, каким будет начало третьего месяца весны, можно.

"Узнать, какой будет май, сейчас нельзя, так как точный прогноз можно посмотреть только до 5 дней. Но учитывая, с какими осадками нас провожает апрель, май встретит москвичей не лучше", - добавила синоптик.