Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по живописи объяснила рост количества подделок - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:24 25.04.2026
Эксперт по живописи объяснила рост количества подделок

Эксперт по живописи объяснила, почему во времена кризиса растет число подделок

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкХудожник
Художник - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Художник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В периоды экономических и других кризисов растет число подделок произведений искусства, заявила директор венгерской Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари.
  • Она рассказала, как в 2008 году фальсификаторы продавали подделки, делая вид, что выставляют шедевры известных авторов за полцены.
БУДАПЕШТ, 25 апр - РИА Новости. В периоды экономических и других кризисов растет число подделок произведений искусств, заявила РИА Новости директор венгерской Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари.
"В 2008 году, как известно, был большой экономический кризис. А до этого люди радостно тратили деньги на всякие картины, у которых могли прочитать имя автора. Когда случился кризис, продажи произведений искусства упали. Все хотели продавать, даже те картины, которые сами купили. Фальсификаторы использовали это время и продавали картины, делая вид, что у кого-то тяжелая ситуация и он отдает за полцены шедевр известного автора", - рассказала Вегвари.
Картина Огюста Ренуара Бал в Мулен де ла Галетт - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Эксперт рассказала о подделке большинства поступающих на экспертизу картин
22 апреля, 01:52
По ее словам, так на рынке появилось "огромное количество подделок", нужно было только "сочинить историю про то, что шедевр якобы 50 лет висел у бабушки".
Вегвари сообщила, что в ее лабораторию иногда попадают якобы русские иконы тоже с историей, что они происходят из Закарпатья или унаследованы от родственников, но "95% таких икон подделки".
"Во время миграционного кризиса, в 2015–16 годах, тоже был такой всплеск: все вдруг стали находить раннехристианские тексты 6 века. Они приходили в самых разных формах — на папирусных свитках, в кожаных книгах, в чём угодно", - отметила директор лаборатории.
Так художник представляет себе образ хромосомной живописи - РИА Новости, 1920, 17.09.2017
Хромосомная живопись: как увидеть эволюцию в геноме
17 сентября 2017, 08:00
 
КультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала