Эксперт по живописи объяснила рост количества подделок

БУДАПЕШТ, 25 апр - РИА Новости. В периоды экономических и других кризисов растет число подделок произведений искусств, заявила РИА Новости директор венгерской Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари.

"В 2008 году, как известно, был большой экономический кризис. А до этого люди радостно тратили деньги на всякие картины, у которых могли прочитать имя автора. Когда случился кризис, продажи произведений искусства упали. Все хотели продавать, даже те картины, которые сами купили. Фальсификаторы использовали это время и продавали картины, делая вид, что у кого-то тяжелая ситуация и он отдает за полцены шедевр известного автора", - рассказала Вегвари.

По ее словам, так на рынке появилось "огромное количество подделок", нужно было только "сочинить историю про то, что шедевр якобы 50 лет висел у бабушки".

Вегвари сообщила, что в ее лабораторию иногда попадают якобы русские иконы тоже с историей, что они происходят из Закарпатья или унаследованы от родственников, но "95% таких икон подделки".