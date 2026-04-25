Эксперт по живописи объяснила рост количества подделок

Краткий пересказ от РИА ИИ
БУДАПЕШТ, 25 апр - РИА Новости. В периоды экономических и других кризисов растет число подделок произведений искусств, заявила РИА Новости директор венгерской Лаборатории по экспертизе живописи Жофия Вегвари.
"В 2008 году, как известно, был большой экономический кризис. А до этого люди радостно тратили деньги на всякие картины, у которых могли прочитать имя автора. Когда случился кризис, продажи произведений искусства упали. Все хотели продавать, даже те картины, которые сами купили. Фальсификаторы использовали это время и продавали картины, делая вид, что у кого-то тяжелая ситуация и он отдает за полцены шедевр известного автора", - рассказала Вегвари.
По ее словам, так на рынке появилось "огромное количество подделок", нужно было только "сочинить историю про то, что шедевр якобы 50 лет висел у бабушки".
Вегвари сообщила, что в ее лабораторию иногда попадают якобы русские иконы тоже с историей, что они происходят из Закарпатья или унаследованы от родственников, но "95% таких икон подделки".
"Во время миграционного кризиса, в 2015–16 годах, тоже был такой всплеск: все вдруг стали находить раннехристианские тексты 6 века. Они приходили в самых разных формах — на папирусных свитках, в кожаных книгах, в чём угодно", - отметила директор лаборатории.
