В Москве в понедельник пройдет прощание с телеведущим Алексеем Пимановым

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Прощание с журналистом, телеведущим, продюсером Алексеем Пимановым пройдет в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник в окружении.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
"Прощание пройдет в понедельник, предварительно в полдень, в прощальном зале Троекуровского кладбища", - сказал собеседник агентства.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.