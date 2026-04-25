Рейтинг@Mail.ru
Организацию "Чеченская республика Ичкерия"* внесли в перечень террористов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 25.04.2026
Организацию "Чеченская республика Ичкерия"* внесли в перечень террористов

Организацию "Чеченская республика Ичкерия" внесли в перечень террористов в РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Организация "Чеченская республика Ичкерия"* признана террористической и запрещена в России.
  • В список внесены подразделения организации в Латвии, Польше, на Украине, в Чехии, Турции, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии и еще ряде стран
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Организация "Чеченская республика Ичкерия"* (признана в РФ террористической и запрещена) и ее подразделения в Европе внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... международная организация, созданная в форме общественного движения, Чеченская республика Ичкерия*, а также ее структурные подразделения", - говорится в перечне.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
ФСБ внесла "АКР"* в список террористических организаций
10 апреля, 15:43
В список внесены подразделения организации в Латвии, Польше, на Украине, в Чехии, Турции, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии и еще ряде стран.
В Федеральной службе безопасности РФ 7 апреля сообщили, что на основании собранных ведомством и Генпрокуратурой РФ доказательств Шейх-Мансуровским районным судом города Грозного организация "Чеченская республика Ичкерия"* (ЧРИ) с 29 подразделениями в 14 странах Европы признана террористической и запрещена в России.
ЧРИ* была создана в 1991 году в Чеченской Республике, с ноября 2007 года ее возглавляет находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев, отмечалось в сообщении ФСБ РФ.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Павел Алдошин* - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Украинского актера Алдошина* внесли в перечень террористов и экстремистов
14 апреля, 17:07
 
РоссияЕвропаВеликобританияАхмед ЗакаевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала