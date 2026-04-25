Организацию "Чеченская республика Ичкерия"* внесли в перечень террористов

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Организация "Чеченская республика Ичкерия"* (признана в РФ террористической и запрещена) и ее подразделения в Европе внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... международная организация, созданная в форме общественного движения, Чеченская республика Ичкерия*, а также ее структурные подразделения", - говорится в перечне.
В Федеральной службе безопасности РФ 7 апреля сообщили, что на основании собранных ведомством и Генпрокуратурой РФ доказательств Шейх-Мансуровским районным судом города Грозного организация "Чеченская республика Ичкерия"* (ЧРИ) с 29 подразделениями в 14 странах Европы признана террористической и запрещена в России.
ЧРИ* была создана в 1991 году в Чеченской Республике, с ноября 2007 года ее возглавляет находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев, отмечалось в сообщении ФСБ РФ.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.