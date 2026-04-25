Эксперт рассказала, кому положен перерасчет пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Работающие пенсионеры в РФ, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций (2016–2024 годы), смогут получить автоматический перерасчет пенсии при увольнении.

После увольнения пенсия увеличивается с учетом всех пропущенных за время работы индексаций, максимальная прибавка может составить до 119,5%.

С 1 января 2025 года в России официально возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие пенсионеры в РФ, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, а именно на 2016-2024 годы, сообщила РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

"Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал в период с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд России (СФР) автоматически производит перерасчет", - сказала РИА Новости Гукасова.

Эксперт уточнила, что после увольнения пенсия увеличивается с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Так, максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5%.