Рейтинг@Mail.ru
Парапланерист пострадал при жесткой посадке в горах Кабардино-Балкарии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 25.04.2026 (обновлено: 22:36 25.04.2026)
Парапланерист пострадал при жесткой посадке в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист в небе
Парапланерист в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парапланерист совершил жесткую посадку в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии.
  • Он получил травмы ноги и руки, ему оказали первую помощь и отправили в больницу.
НАЛЬЧИК, 25 апр – РИА Новости. Парапланерист получил травмы ноги и руки, совершив жесткую посадку в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"Поступило сообщение, что в Чегемском районе парапланерист совершил жесткую посадку, в результате чего получил травму ноги и руки… Пострадавшему была оказана первая помощь, с помощью акьи (специальные носилки – ред.) транспортировали до автодороги, далее на машине пострадавшего отправили в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах участвовали шесть спасателей.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. По ее данным, парапланерист совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной площадки парадрома "Флай Чегем".
"По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - заявили в ведомстве.
ПроисшествияЧегемский районРоссияМЧС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала