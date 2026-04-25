Парапланерист пострадал при жесткой посадке в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 25 апр – РИА Новости. Парапланерист получил травмы ноги и руки, совершив жесткую посадку в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

« "Поступило сообщение, что в Чегемском районе парапланерист совершил жесткую посадку, в результате чего получил травму ноги и руки… Пострадавшему была оказана первая помощь, с помощью акьи (специальные носилки – ред.) транспортировали до автодороги, далее на машине пострадавшего отправили в больницу", - говорится в сообщении

Отмечается, что в работах участвовали шесть спасателей.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по данному факту. По ее данным, парапланерист совершил жесткую посадку в районе взлетно-посадочной площадки парадрома "Флай Чегем".