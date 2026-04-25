Овчинский: дом по реновации строят в Покровском-Стрешневе в Москве
13:03 25.04.2026
Овчинский: дом по реновации строят в Покровском-Стрешневе в Москве

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Строители возводят дом по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На стройплощадке по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок № 106, идет возведение жилого комплекса общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. В доме будет 480 квартир, в том числе пять квартир для маломобильных граждан", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что на данный момент на стройке ведутся фасадные работы.
Он также подчеркнул, что Покровское-Стрешнево входит в пятерку районов Москвы с наибольшим количеством домов, подпадающих под программу реновации.
Новостройка, о которой идет речь, будет стоять из трех отдельных домов с разным количеством этажей. У них во дворе планируется разместить детскую площадку, зону для занятий спортом и зону для отдыха, говорится в сообщении департамента градостроительной политики. Там также добавляется, что под новостройкой возведут подземную парковку.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
