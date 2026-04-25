Губернатор: 19 объектов водо- и теплоснабжения обновят в Оренбуржье

УФА, 25 апр - РИА Новости. Девятнадцать объектов водо- и теплоснабжения обновят в 13 муниципалитетах Оренбуржья в 2026 году, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2026 году в Оренбуржье обновим 19 объектов водо- и теплоснабжения в 13 муниципалитетах", - сообщил руководитель региона в канале на платформе "Макс".

Капитальное обновление тепловых сетей проведут в Абдулино и Бузулуке, сетей водоснабжения – в Гае, Медногорске, Сорочинске, Асекеево, в Орском посёлке Кувандык, в селе Александровка Александровского района, райцентрах Адамовка и Пономарёвка. В Бугуруслане завершат реконструкцию системы водоснабжения водонасосной станции № 3, рассказал Евгений Солнцев.

Будут также построены три блочно-модульные котельные: две – в Саракташе и одна – в Шарлыке, отметил он.

"Общая протяжённость реконструкции и капитального ремонта на сетях водоснабжения – 65,4 километра, теплоснабжения – 5,5 километров. И это значительные цифры. В прошлом году нам удалось отремонтировать лишь 25 километров сетей", - сообщил Евгений Солнцев.