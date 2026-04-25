- Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займет пост вице-премьера в новом кабмине.
- Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займёт пост вице-премьера страны в новом кабмине, сообщил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр.
«
"В дополнение к её обязанностям министра иностранных дел, Анита Орбан также будет работать вице-премьером в правительстве "Тиса", - написал Мадьяр в соцсети Х.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Виктора Орбана.