Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займет пост вице-премьера - РИА Новости, 25.04.2026
15:15 25.04.2026
Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займет пост вице-премьера

Мадьяр: будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан дополнительно будет вице-премьером

© AP Photo / Denes ErdosАнита Орбан
Анита Орбан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займет пост вице-премьера в новом кабмине.
  • Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займёт пост вице-премьера страны в новом кабмине, сообщил лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр.
«

"В дополнение к её обязанностям министра иностранных дел, Анита Орбан также будет работать вице-премьером в правительстве "Тиса", - написал Мадьяр в соцсети Х.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Виктора Орбана.
Митинг сторонников оппозиционной партии Тиса в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Никак не избежать". В Венгрии началась паника после победы Мадьяра
24 апреля, 10:18
 
