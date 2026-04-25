В аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Татарстане, сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Бугульмы, сообщило региональное ГУ МЧС.
"На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" отменен, для международных аэропортов города Казани, Нижнекамска, Бугульмы отменены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства.