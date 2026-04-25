В Одессе подростки спасли мужчину от силовой мобилизации - РИА Новости, 25.04.2026
19:45 25.04.2026 (обновлено: 19:46 25.04.2026)
В Одессе подростки спасли мужчину от силовой мобилизации

В Одессе подростки напали на военкомов, спасая мужчину от силовой мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе группа подростков спасла мужчину от силовой мобилизации.
  • Они отбили его у сотрудников ТЦК.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Группа подростков в Одессе на юге Украины напала на сотрудников военкомата, спасая мужчину от силовой мобилизации, сообщает украинское издание "Время.ua".
Одессе очевидцы спасли мужчину от силовой мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). На кадрах видно, как трое военкомов повалили мужчину на землю. Группа очевидцев, заметив происходящее, отбила мужчину у военкомов. Один из авторов видео, проезжавший на автомобиле, попросил оставить мужчину в покое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео один из сотрудников военкомата ответил на просьбу нецензурной бранью.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
