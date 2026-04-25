Колокольцев назвал наркобизнес глобальной угрозой в современном мире

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Наркобизнес в современном мире является глобальной угрозой, заявил глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.
"Наркобизнес в современном мире – это глобальная угроза. В Российской Федерации действительно уникальный опыт по борьбе с наркоугрозой и методики, которые мы разработали. Мы с партнерами готовы делиться этими методиками", - сказал Колокольцев.
Двадцатого апреля делегация МВД РФ во главе с министром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР. Глава МВД РФ встретился с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом и сообщил о готовности российского министерства делиться накопленным опытом создания и функционирования полиции.