20:28 25.04.2026
Колокольцев назвал наркобизнес глобальной угрозой в современном мире

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колокольцев заявил, что наркобизнес в современном мире является глобальной угрозой.
  • Он сообщил, что у России есть уникальный опыт борьбы с наркоугрозой.
  • Глава МВД добавил, что Россия готова делиться разработанным иметодиками с партнерами.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Наркобизнес в современном мире является глобальной угрозой, заявил глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.
"Наркобизнес в современном мире – это глобальная угроза. В Российской Федерации действительно уникальный опыт по борьбе с наркоугрозой и методики, которые мы разработали. Мы с партнерами готовы делиться этими методиками", - сказал Колокольцев.
Глава МВД РФ добавил, что представители КНДР приглашены в качестве наблюдателей к ежегодно проводимой российской операции "Канал", направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков.
Двадцатого апреля делегация МВД РФ во главе с министром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР. Глава МВД РФ встретился с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом и сообщил о готовности российского министерства делиться накопленным опытом создания и функционирования полиции.
КНДРПхеньянВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
