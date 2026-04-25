Суд арестовал подозреваемого в нападении на врачей в больнице в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 апр — РИА Новости. В Махачкале арестовали мужчину, напавшего с ножом на врачей в больнице.

"Избрать <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток", — сказала судья.

Среди пострадавших — хирург и травматолог. Первого в тяжелом состоянии прооперировали и перевели в отделение реанимации. Как рассказали в Минздраве республики, сегодня он пришел в себя, ему стало лучше. Второго скоро выпишут из стационара.