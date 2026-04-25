Суд арестовал подозреваемого в нападении на врачей в больнице в Махачкале
11:59 25.04.2026 (обновлено: 14:30 25.04.2026)
Суд арестовал подозреваемого в нападении на врачей в больнице в Махачкале

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на двух врачей в больнице в Махачкале.
  • Им оказался 31-летний Шамиль Сурхаев.
МАХАЧКАЛА, 25 апр — РИА Новости. В Махачкале арестовали мужчину, напавшего с ножом на врачей в больнице.
Им оказался 31-летний Шамиль Сурхаев, уроженец селения Тлярата Гумбетовского района Дагестана.
Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Пострадавший при нападении в Махачкале травматолог пытался спасти коллегу
24 апреля, 00:44
"Избрать <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток", — сказала судья.
Инцидент произошел в четверг вечером в РКБ имени Вишневского в Махачкале. Сурхаев пытался скрыться, но его быстро нашли и задержали. На допросе он признался, что принимал наркотики. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Среди пострадавших — хирург и травматолог. Первого в тяжелом состоянии прооперировали и перевели в отделение реанимации. Как рассказали в Минздраве республики, сегодня он пришел в себя, ему стало лучше. Второго скоро выпишут из стационара.
Задержанный, который напал с ножом на хирурга в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Напавший с ножом на врачей в Махачкале заявил, что не хотел их убивать
24 апреля, 01:15
 
