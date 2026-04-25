Москвичам пообещали заморозки на выходных - РИА Новости, 25.04.2026
07:08 25.04.2026
Москвичам пообещали заморозки на выходных

Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных в Москве ожидаются ночные заморозки.
  • В субботу днем температура в Москве будет от +7 до +9 градусов, по области — от +5 до +10 градусов.
  • В воскресенье температура воздуха в дневные часы ожидается от +9 до +11 градусов, вероятны кратковременные дожди.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ночные заморозки, днем не выше плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидаются на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу погода в Москве будет лучше, чем в пятницу. Немного подрастет атмосферное давление, погода ожидается облачная, без осадков. Ночь будет прохладной в Москве - в столице ожидается плюс 1 - плюс 3 градуса, местами температура может опуститься до минус 1 градуса, по области в ночные часы возможно понижение до минус 2 градусов. В субботу вероятность заморозков велика", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что днем в субботу в Москве ожидается плюс 7-9, по области - плюс 5-10 градусов. Кроме того, в столице прогнозируется северный ветер, однако в субботу он будет менее сильным, чем в пятницу.
"В воскресенье температура воздуха в дневные часы ожидается плюс 9 - плюс 11 градусов, вероятны кратковременные дожди", - подчеркнула она.
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
