01:35 25.04.2026
В "Мошеловке" предупредили о поддельных QR-кодах на прокатных самокатах

Парковка прокатных электросамокатов в Москве. Архивное фото
  • Мошенники расклеивают поддельные QR-коды на прокатных самокатах и велосипедах.
  • При сканировании поддельного QR-кода пользователь попадает на фишинговую страницу и рискует потерять деньги.
  • В «Мошеловке» советуют использовать только официальные приложения для аренды электросамокатов и проверять, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов на прокатных самокатах и велосипедах свои стикеры с поддельными QR-кодами, переход по этим ссылкам ведет на фишинговые сайты, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"С наступлением устойчивого тепла в апреле в городах открываются сезонные прокаты велосипедов и самокатов. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов свои стикеры с поддельными QR-кодами. При сканировании жертва попадает на фишинговую страницу, где вводит данные банковской карты для "аренды", после чего средства списываются в пользу злоумышленников", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются активные пользователи аренды электросамокатов, молодежь, туристы.
В "Мошеловке" советуют использовать только официальные приложения для аренды электросамокатов, а не сторонние сайты по QR-коду, и перед сканированием проверять, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода.
"Не вводите данные карты на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительного QR-кода", - заключили там.
