Мишустин переназначил Хабриеву директором Института законодательства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин переназначил Талию Хабриеву директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.
- Срок нового назначения Талии Хабриевой — до 10 июня 2028 года.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин переназначил Талию Хабриеву директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России еще на два года.
Соответствующее распоряжение Мишустин подписал в субботу.
"Назначить Хабриеву Талию Ярулловну директором федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации" на срок до 10 июня 2028 года", - говорится в документе.
Хабриева - академик РАН, доктор юридических наук, специалист по конституционному праву. Она возглавляет институт законодательства при правительстве с 2001 года.
