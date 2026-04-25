Мишустин переназначил Хабриеву директором Института законодательства

15:58 25.04.2026
Мишустин переназначил Талию Хабриеву директором Института законодательства

© РИА Новости / Евгений Биятов
Талия Хабриева. 25.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Талия Хабриева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин переназначил Талию Хабриеву директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.
  • Срок нового назначения Талии Хабриевой — до 10 июня 2028 года.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин переназначил Талию Хабриеву директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России еще на два года.
Соответствующее распоряжение Мишустин подписал в субботу.
"Назначить Хабриеву Талию Ярулловну директором федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации" на срок до 10 июня 2028 года", - говорится в документе.
Хабриева - академик РАН, доктор юридических наук, специалист по конституционному праву. Она возглавляет институт законодательства при правительстве с 2001 года.
ПолитикаРоссияМихаил МишустинТалия ХабриеваРоссийская академия наук
 
 
