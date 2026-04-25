Мишустин рассказал, какой совет получил от Жириновского

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин рассказал о совете, который он получил от Владимира Жириновского.

Основатель ЛДПР посоветовал Мишустину, будучи еще кандидатом в премьеры, брать паузу и давать поручения, а не отвечать сразу.

Мишустин отметил, что Жириновский был спокойным и выдержанным человеком и давал полезные советы.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, какой совет в свое время получил от основателя ЛДПР Владимира Жириновского, когда пришел в Госдуму на встречу с фракциями как кандидат на пост премьера.

Об этом Мишустин рассказал в документальном фильме " Владимир Жириновский ", показанном ИС " Вести ". Он отметил, что его встреча с представителями ЛДПР тогда началась с целого ряда достаточно острых вопросов.

"Владимир Вольфович сразу дал мне совет, сразу же, я его прекрасно помню: "Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение", - вспоминает Мишустин.

Он отметил, что Жириновский был очень спокойным и выдержанным человеком.

"Он давал добрые советы. Если прислушиваться к его советам, то очень много в них было полезного", - добавил премьер.