Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 25.04.2026 (обновлено: 13:23 25.04.2026)
Мишустин рассказал, какой совет получил от Жириновского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин рассказал о совете, который он получил от Владимира Жириновского.
  • Основатель ЛДПР посоветовал Мишустину, будучи еще кандидатом в премьеры, брать паузу и давать поручения, а не отвечать сразу.
  • Мишустин отметил, что Жириновский был спокойным и выдержанным человеком и давал полезные советы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, какой совет в свое время получил от основателя ЛДПР Владимира Жириновского, когда пришел в Госдуму на встречу с фракциями как кандидат на пост премьера.
Об этом Мишустин рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести". Он отметил, что его встреча с представителями ЛДПР тогда началась с целого ряда достаточно острых вопросов.
"Владимир Вольфович сразу дал мне совет, сразу же, я его прекрасно помню: "Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение", - вспоминает Мишустин.
Он отметил, что Жириновский был очень спокойным и выдержанным человеком.
"Он давал добрые советы. Если прислушиваться к его советам, то очень много в них было полезного", - добавил премьер.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
ПолитикаРоссияВладимир ЖириновскийМихаил МишустинЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала