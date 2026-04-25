Мишустин рассказал, какой совет получил от Жириновского

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, какой совет в свое время получил от основателя ЛДПР Владимира Жириновского, когда пришел в Госдуму на встречу с фракциями как кандидат на пост премьера.
Об этом Мишустин рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский", показанном ИС "Вести". Он отметил, что его встреча с представителями ЛДПР тогда началась с целого ряда достаточно острых вопросов.
"Владимир Вольфович сразу дал мне совет, сразу же, я его прекрасно помню: "Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение", - вспоминает Мишустин.
Он отметил, что Жириновский был очень спокойным и выдержанным человеком.
"Он давал добрые советы. Если прислушиваться к его советам, то очень много в них было полезного", - добавил премьер.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.