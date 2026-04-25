"Металлург" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 25 апреля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс" проведут первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 25 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
25 апреля 2026 • начало в 14:00
Завершен
09:26 • Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
09:34 • Александр Петунин
02:29 • Илья Сафонов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
10:01 • Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Илья Карпухин)
15:33 • Нэйтан Тодд
12:43 • Александр Хмелевский
(Кирилл Семенов, Mitchell Miller)
12:16 • Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)