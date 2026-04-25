Немецкий политик рассказал, какого мнения была Меркель о Мерце

БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки усомнился в профессиональной компетентности действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сославшись на мнение его предшественницы Ангелы Меркель.

По словам зампреда СвДП, его собственные ожидания от экономической политики нынешнего немецкого канцлера также не оправдались.

"Очевидно, что экономическая компетентность канцлера не настолько велика, как я долгое время полагал", - отметил Кубикки.