Мехтиханов выиграл серебро чемпионата Европы по вольной борьбе

- Российский борец вольного стиля Муса Мехтиханов завоевал серебро чемпионата Европы по спортивной борьбе.
- В финальной схватке в весовой категории до 57 кг он уступил представителю Азербайджана Исламу Базарганову.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Муса Мехтиханов завоевал серебро чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 57 кг он уступил представителю Азербайджана Исламу Базарганову. Бронзовыми призерами стали представляющий Белоруссию Арыйан Тютрин и Манвел Хндзртсян из Армении.
Эта медаль стала первой для 26-летнего Мехтиханова на чемпионатах Европы.
Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).