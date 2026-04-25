МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице страны Бамако, идут бои, следует из его заявления.
"Генеральный штаб вооруженных сил информирует общественность о том, что вооруженные террористические группировки, пока не идентифицированные, напали рано утром 25 апреля 2026 года на некоторые пункты и казармы столицы и внутренней части (страны – ред.). Идут бои", - говорится в заявлении малийского генштаба, которое приводит портал Maliweb.
В армии Мали призвали население к спокойствию и пообещали предоставить больше информации позднее.
