Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты - РИА Новости, 25.04.2026
12:27 25.04.2026 (обновлено: 14:39 25.04.2026)
© AP Photo / Jerome Delay — Военнослужащий армии Мали
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты.
  • Нападения произошли в столице страны Бамако и других регионах Мали.
  • Армия призвала население к спокойствию и пообещала предоставить больше информации позднее.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице страны Бамако, идут бои, следует из его заявления.
Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром в субботу рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от Бамако.
"Генеральный штаб вооруженных сил информирует общественность о том, что вооруженные террористические группировки, пока не идентифицированные, напали рано утром 25 апреля 2026 года на некоторые пункты и казармы столицы и внутренней части (страны – ред.). Идут бои", - говорится в заявлении малийского генштаба, которое приводит портал Maliweb.
В армии Мали призвали население к спокойствию и пообещали предоставить больше информации позднее.
