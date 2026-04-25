В Махачкале рассказали о состоянии хирурга, пострадавшего после нападения
11:10 25.04.2026 (обновлено: 11:19 25.04.2026)
В Махачкале рассказали о состоянии хирурга, пострадавшего после нападения

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Teegram — Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние пострадавшего при нападении в больнице в Махачкале хирурга улучшилось.
  • Хирург пришел в себя, и в отделении реанимации продолжается его терапия.
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Состояние пострадавшего при нападении в больнице в Махачкале хирурга улучшилось, он пришел в себя, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
"Состояние пострадавшего хирурга улучшилось. Он пришел в себя, улучшилось общее состояние и параметры. В отделении реанимации продолжается дальнейшая его терапия", – говорится в сообщении.
Состояние второго пострадавшего врача – травматолога – также с положительной динамикой, скоро его выпишут из стационара, добавили в министерстве.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Врач-хирург в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). На допросе, видео которого опубликовала пресс-служба МВД республики, задержанный признался, что в день нападения принимал наркотики.
