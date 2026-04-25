"Ливерпуль" одержал третью победу подряд в АПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Ливерпуль" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Александер Исак (35-я минута), Эндрю Робертсон (40) и Флориан Вирц (90+6). У "Кристал Пэлас" отличился Даниэль Муньос Мехия (71).
"Ливерпуль" одержал третью победу в чемпионате подряд. Команда Арне Слота, набрав 58 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Кристал Пэлас" с 34 баллами занимает 13-ю строчку.
В другом матче "Вест Хэм" на своем поле победил "Эвертон" со счетом 2:1.