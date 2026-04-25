Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" одержал третью победу подряд в АПЛ - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:15 25.04.2026
"Ливерпуль" одержал третью победу подряд в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

© Соцсети "Ливерпуля"Александер Исак
Александер Исак - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© Соцсети "Ливерпуля"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ливерпуль» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:1.
  • «Ливерпуль» одержал третью победу в чемпионате подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Ливерпуль" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Александер Исак (35-я минута), Эндрю Робертсон (40) и Флориан Вирц (90+6). У "Кристал Пэлас" отличился Даниэль Муньос Мехия (71).
Английская премьер-лига (АПЛ)
25 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
35‎’‎ • Александер Исак
(Алексис Макаллистер)
40‎’‎ • Эндрю Робертсон
(Кертис Джонс)
90‎’‎ • Флориан Вирц
(Алексис Макаллистер)
71‎’‎ • Даниэль Муньос
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" одержал третью победу в чемпионате подряд. Команда Арне Слота, набрав 58 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Кристал Пэлас" с 34 баллами занимает 13-ю строчку.
В другом матче "Вест Хэм" на своем поле победил "Эвертон" со счетом 2:1.
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Бавария" обыграла "Майнц", уступая 0:3 до 53-й минуты
Вчера, 19:14
 
ФутболСпортАлександер ИсакЭндрю РобертсонФлориан ВирцЛиверпульКристал ПэласАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала