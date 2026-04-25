Ликсутов: 10 московских компаний представили свою продукцию в Узбекистане

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более 120 деловых встреч провели московские производители в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", а свою продукцию представили 10 компаний, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Продвижением промышленников за рубежом занимается центр поддержки экспорта "Моспром".
Ликсутов напомнил, что в рамках поручения столичного градоначальника Сергея Собянина Москва активно поддерживает местные компании для вывода их товаров на экспортные рынки, в том числе за счет сопровождения их участия в зарубежных деловых мероприятиях.
"В рамках выставки “Иннопром. Центральная Азия” столица презентовала решения 10 компаний из приоритетных отраслей с высоким экспортным потенциалом. По итогам работы состоялось свыше 120 деловых встреч", — рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Предприятия на столичном стенде представили современные системы управления движением поездов, гибкие полимерные трубы, кабельно-проводниковую продукцию и другое. Потенциальные партнеры смогли также познакомиться с инвестиционными возможностями особой экономической зоны "Технополис Москва".
"Столичные компании уверенно наращивают сотрудничество с Узбекистаном. Так, по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 7% по сравнению с 2024-м. При этом Москва лидирует в общероссийском товарообороте с республикой, занимая долю в 29%", — рассказал министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
В ходе выставки "Завод Москабель" провел насыщенные деловые встречи с представителями нефтяной, газохимической и железнодорожной отраслей, обсуждались перспективы регулярного присутствия на рынке Узбекистана.
Производитель современных систем управления движением поездов "Элтеза" (дочернее предприятие ОАО "РЖД", также входит в ГК "Нацпроектстрой") привлек большое внимание промышленных и транспортных компаний.
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" "Интеллектуальные робот системы" совместил работу на стенде с выездными встречами. Итогом стали приглашения к углубленному обсуждению проектов, а также согласование дальнейших шагов запланированных поставок.
Еще один резидент — "ВДК" (входит в группу "Полипластик") — провел переговоры с исполнительными органами ряда городов, а также со строительными организациями.
Московским экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта также работает цифровая платформа "Мой экспорт": на ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.