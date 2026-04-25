Ликсутов: 10 московских компаний представили свою продукцию в Узбекистане

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Более 120 деловых встреч провели московские производители в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", а свою продукцию представили 10 компаний, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Продвижением промышленников за рубежом занимается центр поддержки экспорта "Моспром".

Ликсутов напомнил, что в рамках поручения столичного градоначальника Сергея Собянина Москва активно поддерживает местные компании для вывода их товаров на экспортные рынки, в том числе за счет сопровождения их участия в зарубежных деловых мероприятиях.

"В рамках выставки “Иннопром. Центральная Азия” столица презентовала решения 10 компаний из приоритетных отраслей с высоким экспортным потенциалом. По итогам работы состоялось свыше 120 деловых встреч", — рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Предприятия на столичном стенде представили современные системы управления движением поездов, гибкие полимерные трубы, кабельно-проводниковую продукцию и другое. Потенциальные партнеры смогли также познакомиться с инвестиционными возможностями особой экономической зоны "Технополис Москва".

"Столичные компании уверенно наращивают сотрудничество с Узбекистаном. Так, по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 7% по сравнению с 2024-м. При этом Москва лидирует в общероссийском товарообороте с республикой, занимая долю в 29%", — рассказал министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.

В ходе выставки "Завод Москабель" провел насыщенные деловые встречи с представителями нефтяной, газохимической и железнодорожной отраслей, обсуждались перспективы регулярного присутствия на рынке Узбекистана.

Производитель современных систем управления движением поездов "Элтеза" (дочернее предприятие ОАО "РЖД", также входит в ГК "Нацпроектстрой") привлек большое внимание промышленных и транспортных компаний.

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" "Интеллектуальные робот системы" совместил работу на стенде с выездными встречами. Итогом стали приглашения к углубленному обсуждению проектов, а также согласование дальнейших шагов запланированных поставок.

Еще один резидент — "ВДК" (входит в группу "Полипластик") — провел переговоры с исполнительными органами ряда городов, а также со строительными организациями.