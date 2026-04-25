Дабл-дабл Леброна помог "Лейкерс" еще раз обыграть "Хьюстон" в плей-офф НБА

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл на выезде "Хьюстон Рокетс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась победой "Лейкерс" в овертайме со счетом 112:108 ОТ (39:32, 24:20, 17:23, 21:26, 11:7). Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (29 очков + 13 подборов), также дабл-дабл на счету Маркуса Смарта (21 очко + 10 передач). У "Хьюстона" по дабл-даблу оформили Алперен Шенгюн (33 очка + 16 подборов) и Амен Томпсон (26 очков + 11 подборов).
"Лейкерс" уступали 95:101 за 25,4 секунды до истечения четвертой четверти. Джеймс сравнял счет трехочковым броском за 13,6 секунды до конца.
"Лейкерс" увеличили преимущество в серии до четырех побед - 3-0. Четвертая игра пройдет также на площадке "Рокетс" в ночь на 27 апреля по московскому времени.
Результаты других матчей:
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Бостон Селтикс" - 100:108 (счет в серии 1-2);
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 108:120 (1-2).