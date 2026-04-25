Что Лаврентий Черниговский говорил о судьбе России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Преподобного Лаврентия Черниговского не записывали как пророка — он просто говорил ученикам, что будет дальше: о расколе, лжепастырях и о том, что однажды начнут делить то, что делить нельзя. Но главное — объяснял, к чему это приведет. Что именно предсказал преподобный?

Кто такой Лаврентий Черниговский

Лука Проскура родился в 1868-м в бедной крестьянской семье под Черниговом. Отец умер рано. В 14 лет мальчик стал регентом. В 22 года, после смерти матери, отказался от наследства и ушел в монастырь. В 45 лет принял постриг с именем Лаврентий.

В 1920-е, когда в Черниговской губернии расстреляли около 80 священников, он стал одним из духовных лидеров в регионе. В 1936-м его арестовали. После освобождения поселился у прихожанки. Принимал духовных чад тайно, по ночам. В 1941-м восстановил Свято-Троицкий монастырь.

Скончался в Крещение 6 января 1950-го. Похоронили в усыпальнице Свято-Троицкого собора вопреки его воле — он хотел на кладбище, "чтобы встречать Судию со всеми вместе". В 1993-м преподобного Лаврентия Черниговского канонизировали, день памяти старца верующие отмечают 11 января.

Три единых народа

В середине XX века монах из Чернигова настойчиво повторял ученикам: "Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины".

Он предупреждал : "Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь". И добавлял: "Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве".

Наместник Киево-Печерской лавры архимандрит Кронид возражал: мол, самосвяты на Украине уже исчезли. Лаврентий отвечал жестко: "Бес в них войдет, и они с сатанинской злобой ополчатся против православной веры и Церкви, но их будет позорный конец".

"Бесы и безбожники"

Старец говорил о конкретном человеке: "Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри и будут ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными и сильно на Украине ополчатся против канонической православной Церкви".

Дальше — еще конкретнее: "Тогда Киевский митрополит вместе со своими единомышленными архиереями и иереями сильно поколеблет Церковь русскую. Сам уйдет в вечную погибель, как и Иуда".

Многие видят в этих словах пророчество о Филарете Денисенко и событиях 1990-х.

"Один царь на всю Вселенную"

Лаврентий говорил об Антихристе как о реальной фигуре. "Придет время, когда будут биться-биться и начнется война всемирная. А в самый разгар скажут: давай изберем себе одного царя на всю вселенную. И изберут!"

Он называл будущего правителя мира "главным миротворцем" и предупреждал: "Как только будут голосовать за одного во всем мире, знайте, что это уже он самый и что голосовать нельзя".

Старец описывал парадоксальное время перед концом: "Незадолго до воцарения Антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать. <...> Будут золотить купола как храмов, так и колоколен, а когда закончат главный, то наступит время воцарения Антихриста".

Он плакал, объясняя ученикам: "Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет".

Завет о грядущем царе

Но была и другая линия пророчеств — о возрождении. Схиархимандрит Феофан передавал слова Лаврентия: "Будет духовный взрыв! И Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный, Божий помазанник. Благодаря ему в России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на православную Церковь не будет".