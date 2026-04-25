МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до трех: обнаружены тела двух мужчин, еще одного участника группы ищут, сообщает агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.
"В ходе дальнейших поисковых работ обнаружены тела ещё двоих погибших: мужчин 1988 и 1981 годов рождения. В настоящее время продолжаются поиски последнего участника группы - мужчины 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также было обнаружено тело ещё одного туриста данной группы - женщины 1984 года рождения. Как сообщает ГО и ЧС региона, тело погибшей женщины 1984 года рождения доставлено спасателями в район кафе "Белый Иркут" для передачи сотрудникам МВД.