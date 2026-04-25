МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до трех: обнаружены тела двух мужчин, еще одного участника группы ищут, сообщает агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.