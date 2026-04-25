В Кузбассе семья пенсионеров отдала мошенникам 73 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья пенсионеров из Кузбасса отдала мошенникам около 73 миллионов рублей.

Потерпевшие поверили в легенду об оформлении пенсионного пособия и выполнили требования мошенников, несмотря на то что знали о подобной схеме обмана.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы, и проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых.

КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Семья пенсионеров из Кузбасса отдала мошенникам около 73 миллионов рублей, поверив в легенду об оформлении пенсионного пособия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

В дежурную часть отдела полиции "Ленинский" по городу Кемерово обратились супруги в возрасте 71 года и 72 лет. Они сообщили, что неизвестные обманным путем похитили у них деньги.

"Полицейские выяснили, что в конце марта потерпевшим позвонила незнакомка, которая представилась работником пенсионного фонда и убедила кемеровчан сказать смс-код якобы для того, чтобы подтвердить их очередь на оформление пенсионного пособия. После того, как пожилые горожане выполнили указание звонившей, с ними связался "специалист портала Госуслуг" и напугал взломом аккаунта и банковских счетов", – сообщили в ведомстве.

Следующий звонок поступил от псевдосотрудника правоохранительных органов. Аферист заявил, будто данными пенсионеров завладели злоумышленники, которые от их лица могут перечислить деньги за границу, поэтому необходимо поместить все сбережения в "специальную ячейку банка".

Несмотря на то, что потерпевшие знали о такой схеме обмана, они испугались угроз и выполнили требования. В течение трех недель несколько раз супруги снимали личные накопления в банках и передавали в условленном месте пособникам мошенников, которые называли кодовое слово "солнце".

"Когда аферисты заявили, что теперь в доме пенсионеров из соображений безопасности не должно быть золотых украшений, они собрали драгоценности и сдали в ломбард, а вырученные 1,2 миллиона рублей перевели на указанный аферистами счет… Сумма причиненного ущерба составила около 73 миллиона рублей", – уточнили в полицейском главке.

Когда незнакомцы перестали звонить, супруги попытались связаться с ними самостоятельно, чтобы обсудить детали возврата денег, но телефоны оказались недоступны. Пенсионеры поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в дежурную часть полиции.