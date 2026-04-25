"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

Встреча в Лондоне на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сити". В составе "Саутгемптона" отличился Финн Азаз (79-я минута). У "горожан" голами отметились Жереми Доку (83) и Нико Гонсалес (87).