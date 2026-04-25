Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
- Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сити».
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
Встреча в Лондоне на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сити". В составе "Саутгемптона" отличился Финн Азаз (79-я минута). У "горожан" голами отметились Жереми Доку (83) и Нико Гонсалес (87).
25 апреля 2026 • начало в 19:15
Завершен
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии, где встретится с победителем матча "Челси" - "Лидс".