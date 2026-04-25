Названы регионы, в которых существенно выросла просрочка по кредитам
05:34 25.04.2026
Названы регионы, в которых существенно выросла просрочка по кредитам

Денежные купюры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе, Туве и Крыму существенно выросла просрочка по кредитам в феврале 2026 года по сравнению с январем.
  • Больше всего просрочки по кредитам сократились в Еврейской автономной области, а также показатель снизился в Ингушетии и Хабаровском крае.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Жители Севастополя, Тувы и Крыма больше всего нарастили просрочки по кредитам по итогам февраля 2026 года по сравнению с январем, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Так, показатель в Севастополе увеличился на 2%, в Туве - на 1,8%, а в Крыму - на 1,7%.
Также в топ-5 регионов по росту просрочек вошли Марий Эл и Ямало-Ненецкий автономный округ - там показатель увеличился на 1,2%.
При этом больше всего просрочки по кредитам сократились в Еврейской автономной области - на 2%. Также показатель снизился в Ингушетии и Хабаровском крае - на 1,7% и 1,5% соответственно.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Клиентам банков раскрыли, как просить кредит, чтобы не отказали
20 апреля, 03:05
 
