Писториус заявил, что корабли ВМС Германии отправят в Средиземноморье

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ заранее отправит часть своих военных сил в Средиземное море, чтобы "не терять время" в случае получения мандата бундестага для проведения операции в Ормузском проливе.

По словам министра обороны Германии, в средиземноморский регион будут направлены минный тральщик и вспомогательное судно для него. Он также отметил, что Германия на время сократит участие в других операциях при согласовании с международными партнерами.