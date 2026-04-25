Писториус заявил, что корабли ВМС Германии отправят в Средиземноморье
04:01 25.04.2026
Писториус заявил, что корабли ВМС Германии отправят в Средиземноморье

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ заранее отправит часть своих военных сил в Средиземное море, чтобы не терять время в случае получения мандата.
  • Развертывание военных сил ФРГ на Ближнем Востоке требует получения мандата от бундестага, отметил Писториус.
  • В средиземноморский регион будут направлены минный тральщик и вспомогательное судно для него, при этом Германия на время сократит участие в других операциях.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ заранее отправит часть своих военных сил в Средиземное море, чтобы "не терять время" в случае получения мандата бундестага для проведения операции в Ормузском проливе.
Ранее журнал Spiegel со ссылкой на членов Национального совета безопасности ФРГ сообщал, что Германия планирует снарядить три судна для участия в международной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Телерадиокомпания NDR со ссылкой на собственную информацию также сообщала, что бундесвер рассматривает возможность задействования в возможной международной миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе военно-морских сил с баз, расположенных на северо-западе Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Берлине. 30 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Мерц предупредил о последствиях конфликта вокруг Ирана для ФРГ
30 марта, 16:51
Министр напомнил, что развертывание военных сил на Ближнем Востоке требует получение мандата от бундестага.
"Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы потом, после получения мандата, не терять больше времени", - заявил Писториус в интервью газете Rheinische Post.
По словам министра обороны Германии, в средиземноморский регион будут направлены минный тральщик и вспомогательное судно для него. Он также отметил, что Германия на время сократит участие в других операциях при согласовании с международными партнерами.
Газета Bild ранее со ссылкой на командира третьей эскадры минных тральщиков Инку фон Путткамер сообщала, что Германия отменяет отпуска для военнослужащих ее ВМС, которые могут быть привлечены к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в середине апреля сообщил о готовности Германии направить в Ормузский пролив свои военно-морские силы в рамках возможной международной миссии после прекращения боевых действий и на основании правового мандата. По его словам, речь может идти об участии бундесвера в разминировании и осуществлении военно-морской разведки в проливе.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Способны поражать". В Германии забили тревогу из-за Ирана
25 марта, 18:53
 
