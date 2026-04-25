Кононова победила в многоборье на этапе Кубка сильнейших в Казани

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россиянка Ева Кононова стала победительницей в индивидуальном многоборье на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходит в Казани.
Кононова набрала 120,250 балла. Второй стала другая россиянка София Ильтерякова (113,700), тройку лидеров замкнула белоруска Николь Леута (106,500).
Кубок сильнейших проводится с 2022 года. В 2026 году участие в соревновании принимают спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Аргентины. Первый этап завершится 26 апреля.
