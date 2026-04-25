09:48 25.04.2026 (обновлено: 11:56 25.04.2026)
Капитан сборной по водному поло признался в потере кондиций за отстранение

Шепелев: сборная по водному поло на КМ осознала, что потеряла от отстранения

Игрок сборной России в матче отборочного тура по водному поло. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной России по водному поло Роман Шепелев поделился эмоциями от участия в Кубке мира на Мальте.
  • Сборная России по водному поло заняла седьмое место во втором дивизионе КМ.
  • Шепелев выразил надежду на возвращение команды на прежний уровень и подчеркнул важность постоянного участия в международных турнирах.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан сборной России по водному поло Роман Шепелев заявил РИА Новости, что на прошедшем Кубке мира на Мальте команда осознала, что потеряла от отстранения.
Ранее сборная России по водному поло заняла седьмое место во втором дивизионе Кубка мира.
«
"Эмоции от возвращения на международную арену однозначно положительные. Приятно возвращаться на такие большие турниры, как этот. Дальше, уверен, будет только больше, будем стараться участвовать везде и повышать квалификацию", - сказал Шепелев.
"Из-за сложившейся ситуации мы немного потеряли спортивные кондиции. Для спортсменов, особенно из командных видов спорта, очень важно постоянно получать практику, играть с разными соперниками. На собственной шкуре почувствовали, что потеряли. Но с каждой игрой будем улучшаться. Надеюсь, вернемся на прежний уровень", - добавил он.
Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами
