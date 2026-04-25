Сосудистый хирург назвала опасные последствия атеросклероза - РИА Новости, 25.04.2026
03:05 25.04.2026
Сосудистый хирург назвала опасные последствия атеросклероза

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости, Владимир Бедняк. Основными опасными последствиями атеросклероза являются инфаркт миокарда и инсульт, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.
"Основными опасными последствиями атеросклероза являются инфаркт миокарда и инсульт. Это связано с тем, что атеросклероз приводит к сужению, а затем к закупорке артерии, что приводит к острому нарушению кровоснабжения сердца (инфаркту) или мозга (инсульту)", - сообщила Шмойлова.
Врач добавила, что при атеросклерозе могут развиваться осложнения, связанные с нарушением кровообращения в других органах, что приведет к хронической или острой ишемии кишечника, инфаркту почки, перемежающейся хромоте и гангрены конечностей.
"Еще одним грозным осложнением атеросклероза является аневризма аорты и других артерий. Происходит разрушение эластических и мышечных структур стенки аорты, что вызывает ее расширение, истончение и возможный разрыв", - рассказала она.
