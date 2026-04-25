Сосудистый хирург назвала опасные последствия атеросклероза

ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости, Владимир Бедняк. Основными опасными последствиями атеросклероза являются инфаркт миокарда и инсульт, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.

"Основными опасными последствиями атеросклероза являются инфаркт миокарда и инсульт. Это связано с тем, что атеросклероз приводит к сужению, а затем к закупорке артерии, что приводит к острому нарушению кровоснабжения сердца (инфаркту) или мозга (инсульту)", - сообщила Шмойлова.

Врач добавила, что при атеросклерозе могут развиваться осложнения, связанные с нарушением кровообращения в других органах, что приведет к хронической или острой ишемии кишечника, инфаркту почки, перемежающейся хромоте и гангрены конечностей.