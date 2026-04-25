Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области обесточены 13 округов.
- Аварийные работы проводятся для обеспечения подачи электроэнергии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Тринадцать округов Херсонской области обесточены, идут аварийные работы, сообщает предприятие "Херсонэнерго".
"В населенных пунктах Херсонской области аварийно отключено электричество. Отключение связано с выполнением аварийных работ. Проведение работ необходимо для дальнейшего обеспечения подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, полностью аварийно приостановлена подача электроэнергии в 13 муниципальных округах, включая Алешкинский, Новокаховский и Генический.
