Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Адама Уолтона в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 16-й ракетки мира. Уолтон занимает 117-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут.
25 апреля 2026 • начало в 12:15
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем встречи между представляющим США Мартином Даммом (126) и чехом Якубом Меншиком (27).
