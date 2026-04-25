Биолог назвала самые опасные болезни картошки - РИА Новости, 25.04.2026
02:11 25.04.2026 (обновлено: 02:20 25.04.2026)
Биолог назвала самые опасные болезни картошки

РИА Новости: фитофтороз является самой опасной болезнью для картофеля

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди самых опасных болезней картофеля — фитофтороз, парша и «черная ножка», которые повреждают или полностью разрушают клубни.
  • Для борьбы с фитофторой применяются сенная палочка (Bacillus subtilis), триходерма (Trichoderma) и системные фунгициды.
  • Чтобы снизить риски заболевания «черной ножкой», перед посадкой стоит подержать семенную картошку на свету две недели и обеззараживать нож после каждого клубня при ее нарезке.
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Одними из самых опасных для картофеля болезней являются фитофтороз, парша и "черная ножка", они повреждают или полностью разрушают клубни, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки" Наталия Мацишина.
"Картофель кормит половину планеты, но при этом умудряется болеть чаще, чем викторианская барышня. Колорадский жук — это просто хулиган с окраины, а настоящие киллеры невидимы глазу. Фитофтороз - если бы среди болезней растений проводили премию "Оскар" в номинации "Лучший злодей всех времен", этот грибоподобный организм забирал бы статуэтку ежегодно. Его симптомы: листья покрываются пятнами цвета "грязный асфальт", а снизу — белый налет, будто картошка решила немного припудриться перед смертью. Распространяется со скоростью лесного пожара", - сказала биолог.
По ее словам, фитофтора обожает влажность и тепло. Если ее игнорировать, за пару недель ботва сгниет и почернеет, будет стоять специфический запах "тухлой картошечки". Кроме того, с дождем споры смываются в почву и заражают сами клубни. Для борьбы с фитофторой применяются сенная палочка (Bacillus subtilis), которая выделяет природные антибиотики, и триходерма (Trichoderma), которая высасывает из грибницы фитофторы все соки. Также используют системные фунгициды, которые делают картошку ядовитой для фитофторы изнутри. При выборе сорта картофеля стоит брать с пометкой "устойчив к фитофторозу".
"Если ваша картошка выглядит так, будто она долго и неудачно лечилась от акне, это парша. На вкус почти не влияет, но чистить ее — сплошное мучение. Гриб обожает песок и известь. Если вы слишком усердно "раскисляли" почву мелом — картошка скажет вам "спасибо" в виде бородавок. Куст может выглядеть бодрым и зеленым до самой осени, но когда вы радостно вонзаете лопату в землю и достаете клубень, вместо гладкого "золота" вы видите нечто, напоминающее поверхность Луны", - отметила биолог.
Мацишина рассказала, что парша ненавидит кислую среду, и посадка сидератов, например горчицы, после картофеля делает почву "невкусной" для болезни. Если во время массового цветения, когда завязываются клубни, хорошо полить картошку, парше будет сложнее закрепиться. Также важно менять место посадки картофеля.
"Если видишь, что один куст внезапно загрустил, пожелтел и сложился, как карточный домик, хотя вчера был бодрячком, и пахнет гнилой селедкой - у тебя в гостях бактериальная гангрена. Это не грибы, это суровые бактерии р. Pectobacterium, "черная ножка". Если увидел "черную ножку" — выкапывай весь куст целиком вместе с клубнями и землей, неси подальше от огорода и в огонь", - сказала собеседница агентства.
Чтобы снизить риски заболевания "черной ножкой", перед посадкой стоит подержать семенную картошку на свету две недели. Она позеленеет, накопит ядовитый солонин, проявит скрытые болезни, и больные клубни можно будет просто выкинуть. Если перед посадкой картошку режут, то нож надо обеззараживать после каждого клубня - в марганцовке или спирте, добавила Мацишина.
