Юрист рассказал, законно ли устанавливать камеры в съемных квартирах

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Арендодателю за установку камер в сдаваемой квартире грозит штраф до 200 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Он отметил, что такие действия арендодателя нарушают конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни.

"Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет может грозить арендодателю за установку камер без согласия квартиросъемщиков по статье 137 УК РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Более того, если съемка ведется в спальне или ванной, а также если записи распространяются без согласия - уже срок до пяти лет", - рассказал Курбаков.

Он добавил, что по статье 13.11 КоАП РФ "Нарушение законодательства о персональных данных" такой арендодатель может также заплатить штраф в 15 тысяч рублей как физическое лицо или 50 тысяч рублей - как юридическое. А если произошла утечка личных данных, с хозяина могут взыскать компенсацию морального вреда или убытки.

Курбаков отметил, что камеры в сдаваемых квартирах допустимы только с письменного согласия арендатора. При этом они не должны быть направлены на частные зоны, а информация о видеонаблюдении должна быть размещена на видном месте. Кроме того, видеозаписи нельзя передавать третьим лицам без согласия жильца.