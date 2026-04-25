Нетаньяху приказал армии ударить по "Хезболле" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля получила приказ ударить по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщила канцелярия премьер-министра.
"Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ нанести мощный удар по целям "Хезболлы" в Ливане", — говорится в заявлении для прессы.
С 16 апреля между ними официально вступил в силу режим прекращения огня. Тем не менее движение обвиняет Израиль в том, что тот нарушил перемирие более 200 раз: применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию и подрывал заминированные дома в ливанских поселениях. "Хезболла" заявляла, что в ответ на эти нарушения провела боевую операцию.
Иран называл прекращение атак на Ливан одним из условий 14-дневного перемирия с Соединенными Штатами, о котором стороны объявили 8 апреля. На этой неделе Дональд Трамп продлил его в одностороннем порядке. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и стороны не проведут встречу.
До этого представители стран провели переговоры, однако они не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде портов ИРИ, пообещав снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
А сегодня днем глава Белого дома отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров при посредничестве пакистанской стороны. При этом в Тегеране изначально отрицали планы встретиться с американцами.
