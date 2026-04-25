Врач рассказал, в какой позе нельзя работать на грядках

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Работать на грядках, согнувшись под углом 90 градусов, вредно для позвоночника, лучше сесть на низкую скамеечку, сообщил РИА Новости заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, врач-травматолог Евгений Рябков.

"Поза, согнувшись – под углом 90 градусов в пояснице - это катастрофа для ваших дисков. В таком положении давление на позвонки превышает норму в 10-15 раз. Забудьте про неё. Для прополки и посадки лучшим вариантом будет, если вы будете использовать низкую скамеечку или стульчик. Садитесь и работайте, сидя прямо. Наклон корпуса должен идти за счет тазобедренных суставов, а не поясницы", - рассказал врач.

Рябков предложил альтернативный безопасный вариант. Если нужно сильно наклоняться к земле, лучше встать на колени, но обязательно подстелить под них мягкий коврик, подойдёт и садовая подушка. Спина при этом должна быть прямая.

"Меняйте положение каждые 10-15 минут: сидеть на корточках категорически нельзя — это убивает коленные суставы и вены", - подчеркнул собеседник агентства.

При работе с тяпкой или лопатой нужно учитывать длину черенка – она должна быть достаточной, чтобы не приходилось наклоняться.