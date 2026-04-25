Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы уничтожили два танка ВСУ при освобождении Гришино - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 25.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы 35-й мотострелковой бригады ВС РФ уничтожили два танка ВСУ западного производства при освобождении Гришино в ДНР.
  • Танки были уничтожены с помощью противотанковых ракет и ударных дронов.
ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Бойцы 35-й мотострелковой бригады ВС РФ уничтожили два танка ВСУ западного производства во время освобождения Гришино в ДНР, рассказал РИА Новости гранатометчик группировки войск "Центр" Алексей Мурычев.
Малые штурмовые группы "Неудержимых" скрытно проникали в населенный пункт Гришино и вели наблюдение за перемещениями сил противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:01
"Мы сидели на первой улице, фиксировали передвижение техники и докладывали командованию. Если мы слышим технику, то выходим, скрытно смотрим, где и какая техника ездит, и координаты докладываем. И оказалось, что с этих двух улиц постоянно работал танк по Красноармейску", – сказал боец.
По его словам, уничтожение вражеского танка стало основной задачей для группы.
"Нам нужно было поймать момент, когда танк противника снова выйдет на свою позицию, и успеть доложить командованию, чтобы они применили ПТУР (противотанковую ракету - ред.) или "птичку" (ударный дрон - ред.), чтобы его сжечь. Нам удалось это сделать. Ранним утром мы услышали шум танка и осмотревшись увидели его в двухстах метрах от нашего подвала. Расчеты FPV-дронов сработали на отлично – сожгли его на отходе в районе промзоны. Тогда и выяснилось, что это был первый танк", – добавил военнослужащий.
Боец уточнил, что второй танк ВСУ удалось уничтожить после того, как штурмовая группа скрытно продвинулась глубже в населенный пункт и закрепилась в одном из заброшенных домов.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
МИД прокомментировал желание Европы сесть за стол переговоров по Украине
24 апреля, 12:56
"Второй танк подъехал прямо к нашему дому и оттуда стрелял, но работал в очень-очень густой туман, что не позволило нашим войскам сразу нанести по нему прицельный удар. Но наши "птичники" (операторы дронов - ред.) мониторили именно эту позицию, и когда он выехал в следующий раз, они его сожгли несколькими точными ударами", – добавил боец.
Собеседник агентства отметил, что уничтоженные танки ВСУ были иностранного производства.
"Я не специалист по танкам, но могу сказать, что это не был огромный "Абрамс", это было что-то поменьше", – уточнил боец.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Боец "Центра" рассказал о ликвидации более 30 боевиков ВСУ в Красноармейске
23 апреля, 03:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала