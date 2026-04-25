Российские бойцы уничтожили два танка ВСУ при освобождении Гришино

ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Бойцы 35-й мотострелковой бригады ВС РФ уничтожили два танка ВСУ западного производства во время освобождения Гришино в ДНР, рассказал РИА Новости гранатометчик группировки войск "Центр" Алексей Мурычев.

Малые штурмовые группы "Неудержимых" скрытно проникали в населенный пункт Гришино и вели наблюдение за перемещениями сил противника.

"Мы сидели на первой улице, фиксировали передвижение техники и докладывали командованию. Если мы слышим технику, то выходим, скрытно смотрим, где и какая техника ездит, и координаты докладываем. И оказалось, что с этих двух улиц постоянно работал танк по Красноармейску", – сказал боец.

По его словам, уничтожение вражеского танка стало основной задачей для группы.

"Нам нужно было поймать момент, когда танк противника снова выйдет на свою позицию, и успеть доложить командованию, чтобы они применили ПТУР (противотанковую ракету - ред.) или "птичку" (ударный дрон - ред.), чтобы его сжечь. Нам удалось это сделать. Ранним утром мы услышали шум танка и осмотревшись увидели его в двухстах метрах от нашего подвала. Расчеты FPV-дронов сработали на отлично – сожгли его на отходе в районе промзоны. Тогда и выяснилось, что это был первый танк", – добавил военнослужащий.

Боец уточнил, что второй танк ВСУ удалось уничтожить после того, как штурмовая группа скрытно продвинулась глубже в населенный пункт и закрепилась в одном из заброшенных домов.

"Второй танк подъехал прямо к нашему дому и оттуда стрелял, но работал в очень-очень густой туман, что не позволило нашим войскам сразу нанести по нему прицельный удар. Но наши "птичники" (операторы дронов - ред.) мониторили именно эту позицию, и когда он выехал в следующий раз, они его сожгли несколькими точными ударами", – добавил боец.

Собеседник агентства отметил, что уничтоженные танки ВСУ были иностранного производства.