В Турции планируют проводить гонки "Формула-2" и "Формула-3"

СТАМБУЛ, 25 апр – РИА Новости. Гонки форматов "Формула-2" и "Формула-3" планируется проводить в Турции наряду с "Формулой-1", заявил в субботу глава Турецкой федерации автомобильного спорта (TOSFED) Эрен Учлертопрагы.

« "Турция примет гонки F2 и F3", - сообщил Учлертопрагы турецкому порталу Motorsport. Данный сайт одним из первых сообщил о планах возобновить гонки "Формулы-1" в Турции еще до официального объявления.

"Гран-при Турции" вернется в календарь "Формулы-1" как минимум на пять лет, начиная с 2027 года, сообщила в пятницу администрация президента Турции.