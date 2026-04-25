В Турции планируют проводить гонки "Формула-2" и "Формула-3" - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
17:22 25.04.2026 (обновлено: 17:24 25.04.2026)
В Турции планируют проводить гонки "Формула-2" и "Формула-3"

  • В Турции планируют проводить гонки «Формула-2» и «Формула-3».
  • «Гран-при Турции» вернется в календарь «Формулы-1» как минимум на пять лет, начиная с 2027 года.
СТАМБУЛ, 25 апр – РИА Новости. Гонки форматов "Формула-2" и "Формула-3" планируется проводить в Турции наряду с "Формулой-1", заявил в субботу глава Турецкой федерации автомобильного спорта (TOSFED) Эрен Учлертопрагы.
«

"Турция примет гонки F2 и F3", - сообщил Учлертопрагы турецкому порталу Motorsport. Данный сайт одним из первых сообщил о планах возобновить гонки "Формулы-1" в Турции еще до официального объявления.

"Гран-при Турции" вернется в календарь "Формулы-1" как минимум на пять лет, начиная с 2027 года, сообщила в пятницу администрация президента Турции.
Трасса Istanbul Park ранее принимала этапы чемпионата в 2005-2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах.
Виталий Петров - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Петров заявил, что российские трассы готовы принимать гонки "Формулы-1"
8 ноября 2025, 14:13
 
