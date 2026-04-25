Годовщины свадьбы — названия по годам: полный справочник с 1 до 100 лет

Каждый прожитый в браке год в народной традиции получил свое имя и символ. Произошло это не случайно: материал, ткань или драгоценный камень, давший название дате, отражает, насколько крепким стал союз и чего достигла пара за совместно прожитые годы. Какими бывают годовщины, названия и традиции, что подарить жене и мужу, как правильно отметить дату — в материале РИА Новости.

История традиции празднования годовщин свадьбы

Традиция поздравлять семьи с годовщиной возникла еще в Средневековье с подачи церкви, которая поощряла крепкие браки и способствовала их распространению в европейском обществе. Посвящать такие праздники минералам и материалам возникла в Германии: в 18 веке при праздновании 25-летия союза паре дарили венок из серебра, а тем, кто прожил вместе 50 лет — из золота.

В 19 веке празднование годовщин распространилась и на другие страны: Англию, Францию и др. В это же столетие возникли семь новых годовщин, посвященные каждому пятилетию совместной жизни. К 20 веку список расширился и установилась новая традиция — поздравлять семьи ежегодно, вручая им определенные подарки и проводя тематические торжества. И на каждый год был установлен соответствующий материал.

Логика выбора символов прозрачна. Первые годы брака обозначены хрупкими материалами — ситцем, бумагой, кожей, так как отношения еще складываются, характеры притираются. Затем приходят дерево, металл, фарфор — союз крепнет. Ближе к золотому юбилею в ход идут драгоценные металлы и камни: серебро, рубин, сапфир, бриллиант. Каждый символ — не просто красивое слово, а метафора пройденного пути.

В России юбилейные годовщины свадьбы стали отмечать с конца XIX века, а более масштабное распространение традиции пришлось на конец 1980-х годов, когда вышла авторская статья в газете с описанием видов свадеб. Во времена СССР юбиляров 25-й, 50-й и 65-й годовщины свадьбы официально поздравляли в отделах ЗАГС.

Сегодня по желанию супругов торжественную церемонию в честь серебряной или золотой свадьбы можно провести в любом дворце бракосочетания.

Быстрый справочник - все годовщины по годам в таблице

Годы Название Символ Что дарить Особенности 1 Ситцевая Ситец Постельное белье, текстиль Хрупкость новых отношений 2 Бумажная Бумага Фотоальбом, книги, деньги Чистый лист истории семьи 3 Кожаная Кожа Кошельки, сумки, ремни Прочность и гибкость 4 Льняная Лен Льняная одежда, скатерти Крепость семейных уз 5 Деревянная Дерево Мебель, рамки, деревянные изделия Корни и рост семьи 10 Розовая/Оловянная Олово, роза Розы, оловянная посуда Первый юбилей 15 Хрустальная Хрусталь Хрустальная посуда, вазы Прозрачность отношений 20 Фарфоровая Фарфор Фарфоровые сервизы Изящество и зрелость 25 Серебряная Серебро Серебряные украшения Четверть века вместе 30 Жемчужная Жемчуг Жемчужные украшения Редкая ценность любви 40 Рубиновая Рубин Рубиновые украшения Огонь страсти 50 Золотая Золото Золотые украшения Полвека любви 55 Изумрудная Изумруд Изумрудные украшения Вечность и мудрость 60 Бриллиантовая Бриллиант Бриллиантовые украшения Несокрушимость союза

Первое десятилетие — становление семьи

Первые десять лет совместной жизни — самый сложный и одновременно самый насыщенный период. Пара учится жить вместе, выстраивает быт, находит компромиссы. Символы этих лет отражают постепенное взросление отношений: от хрупкого ситца до прочного олова.

1 год — ситцевая свадьба

Первая годовщина свадьбы называется ситцевой. Происхождение названия имеет две версии:

Ситец — тонкий и недолговечный материал, который символизирует хрупкость отношений пары в первый год брака. К тому же это красочная ткань, что описывает всю яркость молодого союза. В Древней Руси спустя год брака родственники приходили к молодым с распашонками и пеленками из ситца, поздравляя их с рождением детей (как правило, на первую годовщину в молодой семье уже был первый ребенок) или благословляя их на деторождение.

На Руси существовал еще один обычай, связанный с ситцем. В день годовщины после празднования свадьбы молодые обменивались платочками и завязывали узелки, клянясь друг другу в любви и верности. В СССР образовалась своя традиция празднования ситцевой свадьбы — выпивать бутылку шампанского, оставленную со свадебного торжества.

На первую годовщину принято дарить постельное белье, халаты, пледы или полотенца.

2 года — бумажная свадьба

После двух лет совместной жизни брак нельзя назвать как крепким, так и легко разрушаемым. Поэтому эта годовщина была названа бумажной — этот материал хранится долго, принимает различную форму, но любое давление на нее может разрушить ее. Отсюда исходит главная задача пары: сохранить союз, несмотря на влияние извне, бережно относиться к нему.

На бумажную свадьбу принято дарить соответствующие изделия: фотоальбомы, книги, деньги в конверте или бумажные сертификаты.

3 года — кожаная свадьба

Кожа — крепкий и долговечный материал, особенно при правильном уходе за ним. По этой причине и была названа третья годовщина свадьбы, описывая этап отношений супругов как необходимость вкладываться в отношения и "ухаживать" за ними. Еще одна причина кроется в поверье: прожив вместе три года, молодые "прорастают" друг в друга и начинают чувствовать то, что больно другому, и то, что радует другого.

По традиции на кожаную свадьбу дарят изделия из натуральной кожи: кошельки, элементы интерьера, аксессуары, одежду.

4 года — льняная свадьба

Четвертая годовщина свадьбы именуется льняной, веревочной или восковой. Эти материалы были выбраны не зря: считается, что за четыре года совместной жизни пара научилась вместе преодолевать невзгоды и сумели сохранить свою любовь. По традиции мужу и жене следует обменяться льняными лентами и повязать их друг другу на запястья, сделав свой союз еще крепче, как и эта ткань.

На льняную свадьбу принято дарить льняной текстиль или одежду.

5 лет — деревянная свадьба

Пятилетие брака принято называть деревянной свадьбой. Дерево — символ семьи, корней и родословной, которая разрастается и становится долговечной. Также материал используется для строительства дома. Следовательно, пара уже "построила" свое уютное гнездышко и пустила свои корни.

На Руси к первому пятилетию свадьбы пара уже строила собственную деревянную избу, где проводила шумное новоселье и одновременно праздновала годовщину. В этот день принято обмениваться новыми клятвами, деревянными кольцами и вкушать хлеб с солью для богатства в доме. Эти традиции актуальны и сегодня — деревянную свадьбу следует отмечать громко и пышно.

На пятилетие дарят различные деревянные изделия, мебель, предметы декора, полевые цветы.

6 лет — чугунная свадьба

Чугун — стойкий и одновременно хрупкий материал, который может разбиться даже при малейшем усилии. Это закладывает свой смысл на шестилетнюю годовщину: чувства супругов стали крепче, но им нужно закалиться и не "износиться", чтобы союз не распался.

На чугунную свадьбу, по традиции принято готовить блюдо в чугунном горшке. Как правило, это мясной пирог, каша или тушеное мясо. Самую лучшую посуду из чугуна использовали для проведения ритуала: каждому гостю за столом нужно положить монету и произнести пожелания паре.

В качестве подарка семье можно вручить посуду из чугуна и другого крепкого материала, изделия ручной работы, например, подкову на удачу или медаль с гравировкой.

7 лет — медная свадьба

Семь лет брака — медная свадьба. Медь — благородный металл, требующий ухода: со временем тускнеет, но при должном внимании снова начинает блестеть. Именно так устроены и отношения в паре: без заботы друг о друге даже крепкий союз может потерять блеск.

В Англии и Франции седьмую годовщину называют шерстяной, которая является символом тепла и заботы, царящей в семье. За шерстью, как и за медью, нужен особый уход, чтобы они не потеряли своих качеств — это и есть главное пожелание супругам.

Перед празднованием медной свадьбы следует провести генеральную уборку и починить в доме все, что сломано — это важно для укрепления семейного очага. Подарить семье можно медные монеты, подкову или изделие из натуральной шерсти.

8 лет — жестяная свадьба

Восьмую годовщину свадьбы принято называть жестяной, ассоциируя ее с гибким и одновременно прочным, как сам материал, браком. Мужу и жене не страшен быт, они умеют вместе решать любые проблемы и создавать нужную атмосферу в доме. Также эту годовщину называют маковой (в старину хозяйки пекли маковый пирог на праздничный стол и надевали красное платье) или глиняной (символ фундамента дома).

Жестяную свадьбу отмечали с размахом. Супруги ставили жестяное ведро, наполненное алкоголем, с ковшом за ворота, чтобы каждый прохожий мог выпить за здоровье и благополучие семьи, накрывали богатый стол и веселились.

Традиционные подарки на восемь лет совместной жизни: посуду, предметы декора из жести или глины, бытовые приборы.

9 лет — фаянсовая свадьба

Фаянсовая свадьба приурочена девяти годам супружеской жизни. Фаянс — разновидность керамики, которая используется в изготовлении посуды. Он отличается:

прочностью — символ крепких отношений;

популярностью в использовании дома — символизирует налаженный быт;

хрупкостью при неправильном уходе — призыв супругам беречь и заботиться друг о друге.

Еще одним символом девятой годовщины является ромашка — цветок чистоты, нежности и верности.

На фаянсовую свадьбу принято бить посуду на счастье, приглашать именно девять гостей, украшать стол и торт ромашками. Идеальным подарком семье может стать чайный сервиз, предметы декора и посуда из фаянса.

10 лет — оловянная (розовая) свадьба

Десятилетие брака называется оловянным или розовым. Олово — пластичный и прочный материал, поэтому считается, что супруги за десять лет брака научились уступать друг другу и умеют сохранить тепло и гармонию в отношениях. Роза — цветок любви, что призывает пару сохранять и приумножать страсть и романтику в союзе.

По традиции в день десятилетия брака супруги плели друг другу венки из роз. Сегодня ритуал чуть изменился: муж дарит жене букет из десяти красных и одной белой розы, желая прекрасного совместного будущего. Часто пары решают повторно сыграть свадьбу, закрепив узы новыми клятвами.

Подарить цветы могут и приглашенные на торжество. Также на оловянную свадьбу дарят посуду из олова, статуэтки и то, что поможет добавить романтики в отношения.

Второе десятилетие — укрепление союза

К этому периоду пара уже прошла через первые серьезные испытания: кризис трех лет, бытовые трудности, вероятно, рождение детей. Символы второго десятилетия — сталь, никель, хрусталь, фарфор — отражают прочность и изящество зрелого союза.

11 лет — стальная свадьба

Символом одиннадцатой годовщины свадьбы является сталь — один из самых прочных и крепких материалов, способный выдержать огонь и воду, как отношения пары.

На стальную годовщину принято дарить изделия из нержавеющей стали, например, посуду (наборы для барбекю, кухонные аксессуары) или предметы декора. Дополнить презент можно букетом из 11 цветов, символизирующих количество прожитых вместе лет.

12 лет — никелевая свадьба

Никель, в честь которого назвали праздник 12-ти лет супружеской жизни, требует бережного отношения, так как его внешний вид и характеристики полностью зависят от этого. Этот смысл закладывается и в отношения супругов, отмечающих эту дату. В Европе также эту годовщину называют шелковой (такой же "требовательный" символ), а в США — жемчужной.

Еще одно качество, благодаря которому никель был выбран символом 12-летия брака — его серебристо-белый оттенок, ведь никелевая свадьба считается "полусеребряной" и отмечается спустя полгода наступления даты. Организовывать пышное торжество, согласно традиции, не стоит — лучше провести этот день вдвоем или окружить себя только близкими людьми. Для подарка следует выбирать изделия из сплава с никелем: ювелирные украшения, столовые приборы и пр.

13 лет — кружевная свадьба

13-летие супружеской жизни имеет красивое название неспроста — считается, что отношения в паре стали взаимосвязанными, прочными и наполненными красотой, как филигранно исполненное кружево. Также эту годовщину называют ландышевой, ассоциируя ее с нежным и долговечным, как многолетнее растение, браком.

Кружевную свадьбу, в отличие от предыдущей, можно отметить с размахом, украсив зал в белые оттенки и натуральные цветы. Идеальными подарками паре станут предметы, украшенные кружевом или связанные с плетением.

14 лет — агатовая свадьба

Агат считается камнем с особой энергетикой, способной защитить от негативной энергии, ссор и сохранить тепло в отношениях. Кроме того, он символизирует многослойность отношений в паре: к 14-ти годам совместной жизни пара сумела построить крепкий союз, сочетающий в себе нежность, дружбу, страсть, уважение и спокойствие.

Агатовую свадьбу рекомендуется отмечать в небольшом кругу близких людей или вдвоем, устроив спокойный ужин или отправившись в небольшое путешествие. Согласно традиции, супругов одаривают ювелирными украшениями из агата. Также можно преподнести многослойный, как агат, текстиль или предметы для украшения интерьера.

15 лет — хрустальная свадьба

Пятнадцатилетие брака именуется хрустальной свадьбой. За 15 лет совместной жизни муж и жена сумели построить прозрачные, чистые и прочные, как хрусталь, отношения. Но им следует помнить: любая неосторожность и небрежность "разбивают" даже самый красивый и стойкий, на первый взгляд, брак.

Празднование пятнадцатилетия супружеской жизни проходит со следованием отдельных традиций: нужно выпить шампанское из хрустальных бокалов, обязательно разбить посуду на счастье и заменить в доме старую посуду на новую, обновив семейные узы.

На хрустальную свадьбу принято дарить изделия из хрусталя или стекла: вазы, посуду, часы, зеркала и т.д.

16 лет — топазовая свадьба

Шестнадцатая годовщина свадьбы получила свое название в честь одного из самых твердых и чистых минералов топаза. Считается, что это камень мудрости и спокойствия — то, что является основой брака.

Определенных традиций и ритуалов на топазовую свадьбу нет — можно отпраздновать ее как вдвоем, так и с большим количеством гостей. Главное подарить друг другу что-нибудь с топазом или что-нибудь нужное для ведения общего быта дома.

17 лет — розовая свадьба

Розовая свадьба приходится на 17 лет совместной жизни. Такое название она получила благодаря двум символам любви: цветку розе и розовому цвету, который ассоциируется с романтикой и нежностью — то, что следует особенно хранить паре для счастливого брака.

Семнадцатилетие брака принято отмечать в узком кругу близких людей или на романтическом ужине для двоих. Важно учесть традицию и подарить букет роз или украсить окружающее пространство свежими цветами — по поверью они привлекут еще больше счастья в семью.

18 лет — бирюзовая свадьба

Бирюза — камень любви, искренности, гармонии и преданности. В древности на Востоке невесты были обязаны носить этот камень, а пары обменивались украшениями из бирюзы, делая своеобразную клятву вечной верности. На "совершеннолетие" брака также действует примета обмена кольцами с бирюзой и произношения новых клятв любви.

Идеальный подарок на бирюзовую свадьбу — украшения с бирюзой или различные изделия расцветкой под минерал.

19 лет — гранатовая свадьба

Девятнадцатилетняя годовщина — гранатовая, в честь символа крепкой любви и зрелости в отношениях. За почти 20 лет совместной жизни пара пережила много событий, как и количество зерен внутри граната.

Гранатовую свадьбу каждая пара празднует так, как пожелает: в шумной или тихой компании. У некоторых народов есть традиция обмениваться гранатовыми зернами во время торжества, привлекая в семью достаток и укрепление рода.

Из подарков следует обратить внимание на украшения с гранатом или предметы, которые будут отражать прочность и совместное долголетие пары.

20 лет — фарфоровая свадьба

Фарфор — красивый, но хрупкий материал, который нуждается в бережном отношении, как и союз пары, которая прожила вместе 20 лет. Чтобы семья была только дружнее, на праздничном столе обязательно должен быть новый фарфоровый сервиз. Также нужно разбить несколько тарелок на счастье и устроить чаепитие из новой посуды, попутно обмениваясь добрыми пожеланиями.

Фарфоровую посуду, статуэтки или вазы может стать идеальным подарком на двадцатилетие брака.

Третье десятилетие — зрелость отношений

Третье десятилетие брака — время, когда пара приходит к настоящей зрелости. Дети нередко уже выросли, появились внуки, совместный быт давно отлажен. Главными юбилеями этого десятилетия считаются серебряная (25 лет) и жемчужная свадьба (30 лет). 21-летие (опаловая), 22-летие (бронзовая), 23-летие (берилловая), 24-летие (атласная) брака празднуются парами по желанию.

25 лет — серебряная свадьба

25-я годовщина свадьбы называется серебряной, в честь металла, который является символом прочности, долговечности, чистоту и благородство отношений. Как правило, первый "юбилей" отмечается широко, повторяя главное торжество, которое прошло 25 лет назад. Супруги обмениваются серебряными кольцами для укрепления любовных уз и посещают памятные для них места.

На 25-летие супружества принято дарить серебряные украшения, столовые приборы и другие изделия из серебра.

30 лет — жемчужная свадьба

Праздник 30-лет совместной жизни называется жемчужной, описывая совместную жизнь пары: подобно песчинке, которая с каждым годом приближается к тому, чтобы превратиться в драгоценный минерал, их брак с каждым годом становится крепче и счастливее.

Празднование жемчужной свадьбы связано с рядом примет:

ранним утром муж и жена отправляются к любому водоему и бросают в воду жемчужины, чтобы их брак был счастливым;

для сохранения семейной гармонии супругам следует сходить в церковь, помолиться и поставить свечи Деве Марии, Святой Троице и Иисусу Христу;

Также в день торжества муж и жена должны положить друг другу в бокалы по жемчужине. Выпив шампанское на брудершафт, они должны обменяться драгоценностью.

Драгоценные юбилеи

Годовщины после 40 лет брака принято называть драгоценными — и это справедливо: дожить до рубиновой, сапфировой или бриллиантовой свадьбы удается немногим. Каждая из этих дат становится свидетельством исключительной верности и взаимного уважения.

40 лет — рубиновая свадьба

Рубин — символ любви, силы и жизненной силы. По этой причине 40-летие совместной жизни и было названо рубиновой свадьбой. К тому же считается, чтоу пары сложилась кровная связь, как кроваво-красный цвет камня.

На рубиновую свадьбу супруги меняют свои обручальные кольца на рубиновые и обновляют клятвы любви и верности. Для сохранения домашнего очага нужно зажечь свечи, а для единства — съесть переплетенные вишни.

Подарки на сорокалетие свадьбы могут быть разными: связанными с рубином, совместные путешествия или предметы для дома.

45 лет — сапфировая свадьба

Сапфир часто используется для исцеления и обновления жизненных сил, в чем может нуждаться брак, которому исполняется 45 лет. Такие отношения наполнены чистотой, искренностью и верностью, зрелые супруги — мудры и относятся друг к другу с уважением. Все это стало причиной, почему эту годовщину называют сапфировой.

На сапфировую свадьбу не принято устраивать пышное торжество. Достаточно провести праздник в кругу детей и близких родственников, обменяться кольцами. Дарить можно все, что связано с водой, сапфиром и домом.

50 лет — золотая свадьба

Полвека вместе — рубеж, который преодолевают единицы. Золотая свадьба считается одним из самых редких и торжественных семейных праздников: само название говорит о том, что союз проверен временем и стал по-настоящему драгоценным, как и материал, в честь которого названа годовщина.

По традиции на пятидесятилетие свадьбы супруги обмениваются новыми кольцами — символом обновленной клятвы. Некоторые пары идут дальше и устраивают повторную церемонию: со словами верности, поцелуем, свадебным тортом и осыпанием золотистыми конфетти. Также есть традиция: дочь должна вышить платок золотыми нитями и покрыть им плечи матери.

55 лет — изумрудная свадьба

55 лет брака — редкость, достойная сравнения с одним из самых ценных камней на земле. Изумруд издревле олицетворял мудрость и вечность, и именно эти качества как нельзя лучше характеризуют семью, прожившую вместе более полувека.

Изумрудную свадьбу принято отмечать в кругу родственников и близких людей. Обмен кольцами — обязательная традиция, как и обновление клятв.

60 лет — бриллиантовая свадьба

Шестидесятилетие совместной жизни носит имя самого твердого вещества на планете — и это не случайно. Бриллиант не поддается ни времени, ни давлению — так же, как и союз, переживший шесть десятилетий.

На бриллиантовую свадьбу виновники торжества могут надеть свои свадебные наряды и устроить роскошный праздник с присутствием детей, внуков и правнуков. Одна из популярных современных традиций — запись видеопослания своим внукам и правнукам, в которых супруги делятся своим опытом и советами для сохранения любви в браке.

Что касается подарков, можно подобрать чисто символические сувениры — не обязательно дарить украшения с бриллиантами. Это может быть фамильная реликвия, фотокнига, что-нибудь для дома.

Редкие юбилеи (65-100 лет)

После шестидесятилетия брака начинается территория поистине исключительных годовщин:

65 лет брака называют железной свадьбой: это награда для тех, кто сумел сохранить любовь вопреки всем испытаниям. 70 лет брака — благодатная свадьба, что означает большую благодать долгой совместной жизни. 75 лет называют коронной свадьбой: считается, что пара, прожившая вместе столько лет, имеют право носить корону любви. 80-летний юбилей носит название дубовой свадьбы — как могучее дерево, семья крепла с каждым прожитым годом. 85 лет совместной жизни — винная свадьба. Считается, что такая семья как дорогое многолетнее вино — только крепче и лучше. 90-летие брака именуют гранитной свадьбой, в честь нерушимого и прочного материала.

Столетняя годовщина — красная свадьба. Такие случаи в мировой истории единичны, но они есть.

Идеи подарков по категориям

При выборе подарка на годовщину важно учитывать сразу несколько вещей: символику конкретной даты, характер и увлечения виновников торжества, а также собственные возможности. Ниже — ориентиры для разных случаев и категорий дарителей.

Подарки для мужа

При выборе подарка для мужа стоит опираться на символику даты и его личные интересы. В качестве презента на ранние годовщины уместны практичные аксессуары из "материала года" — например, кожаные изделия к третьей или качественные часы к восьмой.

На "зрелые" юбилеи можно подарить именные украшения из серебра или золота, вещи с выгравированной датой или инициалами, или совместная поездка в место, о котором он давно говорил. Один из лучших подарков для любой даты — общее впечатление: концерт, мастер-класс, уикенд вдвоем.

Подарки для жены

Украшения остаются безошибочным выбором для большинства годовщин — особенно начиная с агатовой. На первых годах совместной жизни можно подобрать фотокнигу с историей отношений, любимый парфюм, текстильный подарок или абонемент на спа.

На "драгоценных" датах традиция подсказывает камень для удачного подарка: рубин, сапфир, изумруд. А на десятую годовщину муж по старинному обычаю может подарить жене одиннадцать роз.

Подарки от детей родителям

Дети нередко становятся главными организаторами торжества — особенно когда речь идет о серебряной или золотой свадьбе. В качестве подарка родители оценят вещи, сделанные с душой: семейный фотоальбом с подписями близких, генеалогическое древо, книга воспоминаний, куда каждый вписал свое пожелание. Из практичных идей — совместное путешествие для родителей или праздничный ужин в ресторане, организованный и оплаченный детьми.

Подарки от друзей

Друзьям проще всего ориентироваться на символ даты: подарить что-то из главного "материала" годовщины или выдержанное в его цвете. Серебряные бокалы, позолоченные рамки для фото, корзина с деликатесами или сертификат в ресторан — все это будет принято тепло.

Народная примета советует не дарить пустую посуду: в вазу или бокал принято класть монету — "на счастье".

Как отметить годовщину свадьбы

Единого правильного сценария праздника не существует — все зависит от характера пары, значимости даты и настроения. Кто-то предпочитает камерный вечер вдвоем, кто-то собирает всех близких за одним столом, а кто-то и вовсе предпочитает отмечать даты вдвоем или отправляться в путешествие. Главное — чтобы день не растворился в привычной рутине и остался в памяти.

Домашнее празднование

Домашний праздник — отличный формат для некруглых дат. Любимые блюда, свечи, музыка, которая играла на свадьбе — и вечер уже становится особенным. Можно устроить "ретроспективу": достать свадебные фотографии или видео, вспомнить детали того дня.

Хорошей традицией станет обмен письмами, которые прячут до следующей годовщины — своеобразная капсула времени внутри одного года.

Ресторан и банкеты

Для круглых дат — серебряной, жемчужной, рубиновой — подойдет более торжественный формат: банкет с теми, кто был рядом с самого начала, уютный зал, оформленный в цвета годовщины, живая музыка и праздничное меню. Это праздник не только для двоих, но и для всех, кто эти годы разделил.

Путешествия

Поездка — один из самых искренних подарков, которые супруги могут сделать друг другу. Вернуться туда, где прошел медовый месяц, или наконец отправиться в место, о котором мечтали годами — оба варианта превращают годовщину из даты в календаре в настоящее событие.

Необычные идеи

Для тех, кто не хочет ограничиваться привычным сценарием, есть немало интересных вариантов: повторить церемонию бракосочетания, устроить фотосессию в свадебных нарядах, вместе записаться на гончарный, кулинарный или танцевальный мастер-класс, посадить дерево или заложить капсулу времени с письмами,чтобы открыть ее на следующем юбилее.

Часто задаваемые вопросы

Ответы на популярные вопросы читателей.

Какие годовщины не отмечаются?

Строгих запретов не существует. Однако некоторые даты отмечаются не так торжественно или традиционно не празднуются совсем. Это:

16 лет (топазовая свадьба) — годовщина следует поверью "счастье любит тишину", поэтому идеальным вариантом торжества будет семейный обед или вечер вдвоем;

17 лет (оловянная свадьба) — эту дату принято отмечать скромно;

19 лет (гранатовая свадьба) — идеальным вариантом перед двадцатилетней годовщиной будет вечер вдвоем или путешествие;

28 лет (никелевая свадьба) — есть приметы, которые призывают не праздновать эту дату, так как могут возникнуть семейные недопонимания.

Годовщины, наступающие после 30-летия брака, принято праздновать тихо и в семейном кругу, за исключением золотой свадьбы.

Можно ли отмечать заранее?

Можно, если пара не верит в суеверия. Есть примета, которая предостерегает от празднования даты заранее — можно "спугнуть счастье".

What to do if you forgot the anniversary?