Рейтинг@Mail.ru
В Германии тысячи человек вышли на протест против Мерца
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 25.04.2026
В Германии тысячи человек вышли на протест против Мерца

В Марбурге тысячи человек вышли на протест против Мерца и сокращения соцрасходов

Автомобили полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять тысяч человек вышли на акцию в немецком Марбурге.
  • Они протестовали против политики Мерца и возможного сокращения социальных расходов.
  • На плакатах среди прочего призывали к сопротивлению "в болезненные времена МЕРЦа".
БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Пять тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста в немецком Марбурге против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного сокращения социальных расходов, сообщил региональный портал Hessenschau.
«
"По данным полиции, в демонстрации в центре Марбурга в субботу приняли участие около 5000 человек… Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий. На плакатах среди прочего призывали к сопротивлению "в болезненные времена МЕРЦа" (игра слов с фамилией канцлера Merz и словом Schmerz - "боль")", - говорится в публикации.
Участники демонстрации в немецком городе Билефельд - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца
25 октября 2025, 12:05
Как уточняет портал, к участию в демонстрации призывали различные левые группы, в том числе партия "Левые". Также к акции присоединились профсоюзы, включая DGB (Ассоциация германских профсоюзов) и IG Metall (Профессиональный союз работников металлообрабатывающих и электротехнических отраслей промышленности).
«
"В обращении к участникам акции говорилось, что их члены напрямую затронуты нынешними планами сокращений со стороны черно-красного федерального правительства. В качестве примеров назывались урезание бюджета на уход в больницах и сокращения в обеспечении пациентов медицинской помощью", - говорится в сообщении.
По данным издания, демонстранты утром собрались у вокзала и прошли к зданию, где проходило заседание социальных комитетов Христианско-демократического союза (ХДС). Там выступал Мерц. В этом же здании расположен земельный театр, который, по данным портала, протестующие забросали пакетами с краской.
По информации издания, критика в адрес канцлера звучала не только на улице, но и внутри самой партии. Делегаты съезда Христианско-демократического объединения работников Германии выразили обеспокоенность тем, что бремя реформ может быть переложено исключительно на граждан.
Сам же Мерц в ходе выступления утверждал, что сокращения государственных пенсий не последует. По его словам, власти якобы намерены сохранить "сильную пенсионную систему".
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца, сообщил Bild
6 марта, 21:24
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала