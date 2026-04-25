В Германии тысячи человек вышли на протест против Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять тысяч человек вышли на акцию в немецком Марбурге.
- Они протестовали против политики Мерца и возможного сокращения социальных расходов.
- На плакатах среди прочего призывали к сопротивлению "в болезненные времена МЕРЦа".
БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Пять тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста в немецком Марбурге против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного сокращения социальных расходов, сообщил региональный портал Hessenschau.
"По данным полиции, в демонстрации в центре Марбурга в субботу приняли участие около 5000 человек… Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий. На плакатах среди прочего призывали к сопротивлению "в болезненные времена МЕРЦа" (игра слов с фамилией канцлера Merz и словом Schmerz - "боль")", - говорится в публикации.
25 октября 2025, 12:05
Как уточняет портал, к участию в демонстрации призывали различные левые группы, в том числе партия "Левые". Также к акции присоединились профсоюзы, включая DGB (Ассоциация германских профсоюзов) и IG Metall (Профессиональный союз работников металлообрабатывающих и электротехнических отраслей промышленности).
"В обращении к участникам акции говорилось, что их члены напрямую затронуты нынешними планами сокращений со стороны черно-красного федерального правительства. В качестве примеров назывались урезание бюджета на уход в больницах и сокращения в обеспечении пациентов медицинской помощью", - говорится в сообщении.
По данным издания, демонстранты утром собрались у вокзала и прошли к зданию, где проходило заседание социальных комитетов Христианско-демократического союза (ХДС). Там выступал Мерц. В этом же здании расположен земельный театр, который, по данным портала, протестующие забросали пакетами с краской.
По информации издания, критика в адрес канцлера звучала не только на улице, но и внутри самой партии. Делегаты съезда Христианско-демократического объединения работников Германии выразили обеспокоенность тем, что бремя реформ может быть переложено исключительно на граждан.
Сам же Мерц в ходе выступления утверждал, что сокращения государственных пенсий не последует. По его словам, власти якобы намерены сохранить "сильную пенсионную систему".