Уровень поддержки АдГ обновил рекорд, показал опрос

Ее отрыв от входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС составляет четыре процентных пункта.

Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 14% поддержки, партия "Зеленые" — 12%, а "Левая партия" — 11%.

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала 28% голосов поддержки, продолжая лидировать по популярности среди немецких партий и обновив свой рекорд поддержки среди населения в рамках опросов института INSA, следует из нового опроса института для газеты Bild.

"Альтернатива для Германии" приобрела один процентный пункт и теперь (ее поддержка - ред.) составляет 28%. Больше, чем когда-либо ранее в воскресном опросе INSA", - говорится в публикации газеты.

Bild подчеркивает, что теперь отрыв АдГ от входящего в правящую коалицию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет четыре процентных пункта.

Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 14% поддержки, партия "Зеленые" - 12%, а "Левая партия" - 11%.

Опрос проводился с 20 по 24 апреля среди 1 203 человек. Погрешность составляет не более 2,9%.