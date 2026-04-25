Уровень поддержки АдГ обновил рекорд, показал опрос - РИА Новости, 25.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 25.04.2026 (обновлено: 19:28 25.04.2026)
Уровень поддержки АдГ обновил рекорд, показал опрос

Bild: уровень поддержки АдГ обновил свой рекорд и достиг 28%

Плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АдГ набрала 28% голосов поддержки в рамках опроса, обновив свой рекорд.
  • Ее отрыв от входящего в правящую коалицию блока ХДС/ХСС составляет четыре процентных пункта.
  • Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 14% поддержки, партия "Зеленые" — 12%, а "Левая партия" — 11%.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала 28% голосов поддержки, продолжая лидировать по популярности среди немецких партий и обновив свой рекорд поддержки среди населения в рамках опросов института INSA, следует из нового опроса института для газеты Bild.
"Альтернатива для Германии" приобрела один процентный пункт и теперь (ее поддержка - ред.) составляет 28%. Больше, чем когда-либо ранее в воскресном опросе INSA", - говорится в публикации газеты.
Bild подчеркивает, что теперь отрыв АдГ от входящего в правящую коалицию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет четыре процентных пункта.
Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 14% поддержки, партия "Зеленые" - 12%, а "Левая партия" - 11%.
Опрос проводился с 20 по 24 апреля среди 1 203 человек. Погрешность составляет не более 2,9%.
Ранее "Альтернатива для Германии" впервые стала лидирующей в стране партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, согласно результатам четырех основных опросов общественного мнения в ФРГ. На прошедших в 2025 году выборах в бундестаг победу одержал блок ХДС/ХСС. АдГ заняла второе место с на тот момент рекордным для себя результатом в 20,8%.
В миреГерманияХДС/ХССBildЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала