Гарбузов: Москва оценила промышленный потенциал китайских робототехнологий - РИА Новости, 25.04.2026
16:00 25.04.2026
Гарбузов: Москва оценила промышленный потенциал китайских робототехнологий

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Перспективы применения передовых робототехнических решений на предприятиях стали предметом обсуждения в ходе визита делегации Москвы на завод компании Shanghai Kepler Robotics ("Шанхай Кеплер Роботикс"), которая занимается производством промышленных роботов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Переговоры состоялись в рамках бизнес-миссии московской делегации в Китай. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется всесторонним анализом, проработкой и последующей интеграцией технологических решений, унификацией стандартов и внедрением гибких механик трансфера компетенций.
"Москва заинтересована в стратегическом партнерстве с такими технологическими лидерами, как Kepler. Нам нужны не просто роботы, а надежные "цифровые коллеги", способные работать на круглосуточных производствах, повышая производительность труда и качество продукции — от автомобилестроения до фармацевтики. Мы видим огромный потенциал применения передовых решений на столичных производствах", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Делегации Москвы на предприятии продемонстрировали три модели роботов, предназначенных для конкретных работ: высокой нагрузки, логистики и конвейерной сборки. Роботы выполняли комплектацию деталей, контроль качества и высокоточную сварку, в том числе с помощью оператора в VR-очках. Машины перемещали тяжелые ящики и устанавливали пресс-формы на платформы в условиях, приближенных к реальным цехам.
Столичная делегация, в свою очередь, представила промпотенциал столицы и рассказала о возможностях локализации китайских производств в ОЭЗ "Технополис Москва".
Как сообщалось, ранее в ходе бизнес-миссии был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве с крупным азиатским производителем лифтового и эскалаторного оборудования Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. (ООО "Лифты Чжэцзян Мэйлунь"). Делегация также посетила Шанхайский технологический университет, где ознакомилась с разработками в области квантовых технологий, а также с роботом, который повторяет мимику человека.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 технологичных предприятий. Сегодня в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
 
