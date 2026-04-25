Гарбузов: обсудили возможности сотрудничества с Шанхайским техуниверситетом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва заинтересована в налаживании сотрудничества с Шанхайским технологическим университетом, в частности, в области квантовых вычислений и интеллектуальной робототехники, заявил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Как сообщили в пресс-службе ДИПП, Гарбузов посетил Шанхайский технологический университет и осмотрел ряд лабораторий, где ознакомился с разработками китайских ученых в области высоких технологий.

"Москва заинтересована в системном и долгосрочном партнерстве с ведущими научными центрами мира. Шанхайский технологический университет — пример сочетания фундаментальной науки с прикладными результатами. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве по таким направлениям, как квантовые вычисления и интеллектуальная робототехника. Уверен, объединение компетенций московских высокотехнологичных компаний и лабораторий Шанхая позволит ускорить создание технологий, которые будут работать на благо жителей наших мегаполисов", — приводятся в сообщении слова Гарбузова.

В частности, в лаборатории топологической физики российскому гостю продемонстрировали вакуумные линии и установки для разработки и тестирования новых материалов, а в центре робототехники представили робота, который в перспективе сможет заменить лекторов и экскурсоводов. Разработчики ожидают, что через пять лет подобный робот с ИИ научится самостоятельно водить машину.

Как сообщалось, ранее в ходе бизнес-миссии Москвы в Китай ДИПП и крупный азиатский производитель лифтового и эскалаторного оборудования Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. (ООО "Лифты Чжэцзян Мэйлунь") подписали меморандум, который закладывает основу для стратегического партнерства сторон. Сотрудничество охватит полный цикл эксплуатации оборудования — от установки до технического обслуживания и модернизации. Москва производит почти 60% лифтов в России, а на базе Карачаровского механического завода в ОЭЗ "Технополис Москва" формируется первый в стране кластер лифтостроения.