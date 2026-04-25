14:00 25.04.2026
Гарбузов: обсудили возможности сотрудничества с Шанхайским техуниверситетом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва заинтересована в налаживании сотрудничества с Шанхайским технологическим университетом, в частности, в области квантовых вычислений и интеллектуальной робототехники, заявил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Как сообщили в пресс-службе ДИПП, Гарбузов посетил Шанхайский технологический университет и осмотрел ряд лабораторий, где ознакомился с разработками китайских ученых в области высоких технологий.
"Москва заинтересована в системном и долгосрочном партнерстве с ведущими научными центрами мира. Шанхайский технологический университет — пример сочетания фундаментальной науки с прикладными результатами. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве по таким направлениям, как квантовые вычисления и интеллектуальная робототехника. Уверен, объединение компетенций московских высокотехнологичных компаний и лабораторий Шанхая позволит ускорить создание технологий, которые будут работать на благо жителей наших мегаполисов", — приводятся в сообщении слова Гарбузова.
В частности, в лаборатории топологической физики российскому гостю продемонстрировали вакуумные линии и установки для разработки и тестирования новых материалов, а в центре робототехники представили робота, который в перспективе сможет заменить лекторов и экскурсоводов. Разработчики ожидают, что через пять лет подобный робот с ИИ научится самостоятельно водить машину.
Как сообщалось, ранее в ходе бизнес-миссии Москвы в Китай ДИПП и крупный азиатский производитель лифтового и эскалаторного оборудования Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. (ООО "Лифты Чжэцзян Мэйлунь") подписали меморандум, который закладывает основу для стратегического партнерства сторон. Сотрудничество охватит полный цикл эксплуатации оборудования — от установки до технического обслуживания и модернизации. Москва производит почти 60% лифтов в России, а на базе Карачаровского механического завода в ОЭЗ "Технополис Москва" формируется первый в стране кластер лифтостроения.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 технологичных предприятий. Сегодня в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Москва. Анатолий Гарбузов
 
 
