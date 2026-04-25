Гарбузов: первые лифты КМЗ с информационными экранами запустили в Москве

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В рамках программы капитального ремонта на территории столицы начали запускать лифты Карачаровского механического завода (КМЗ) с информационными экранами с диагональю 24 дюйма (более 60 сантиметров), сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, лифты уже введены в эксплуатацию в домах районов Басманный, Хамовники, Текстильщики, Люблино и Марьино, расположенных в Центральном и Юго-Восточном административных округах.

"Карачаровский механический завод продолжает расширять линейку современного лифтового оборудования для столичных объектов. Новые лифты с информационными экранами диагональю 24 дюйма повышают комфорт пассажиров и позволяют управляющей организации централизованно размещать актуальную информацию для жителей", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.

Информационные экраны обеспечивают удобное и наглядное размещение полезной информации, включая объявления и сервисные сообщения. Их корпус выполнен из высокопрочного поликарбоната, а экран защищен от пыли и влаги.

По словам гендиректора КМЗ Дмитрия Сидельковского, кабины лифтов КМЗ для программы капитального ремонта оснащаются датчиками инфракрасного контроля, жидкокристаллическими дисплеями, панелью приказов с речевым информатором, увеличенными кнопками со шрифтом Брайля и подсветкой, а также зеркалами и поручнями.

"Установка информационных экранов стала еще одним шагом в совершенствовании лифтовых кабин для капитального ремонта в Москве", — подчеркнул гендиректор.

Поставка лифтов осуществляется в рамках заключенного между КМЗ и городом контракта с гарантией сбыта, по которому завод в течение 10 лет поставит не менее 22,7 тысячи единиц оборудования для обновления в жилых домах Москвы по программе капитального ремонта.